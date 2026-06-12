Tarifas de energía encendieron los ánimos en audiencia pública: alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se dirigió al gerente de Afinia

La crisis tarifaria en la región Caribe no deja de formar controversias en diferentes escenarios. Esta vez, ocupó la atención de los parlamentarios, entidades de control y otros líderes de opinión que se encontraron en Cartagena, tras la convocatoria del presidente del Congreso, Lidio García, quien enfatizó que el tema trasciende los debates técnicos y hasta las regulaciones.

La cuestión tarifaria en la zona del país en la que la energía es una necesidad debido a las condiciones climáticas ha sido un dolor de cabeza sin remedio que, según diversidad de promesas, iba a ser aliviado con la entrada de nuevas empresas, en reemplazo de la criticada Electricaribe, pero no hubo tal.

Más allá de los diagnósticos y de los argumentos, la realidad, según expuso García, es la que está viviendo la gente. “Los ciudadanos sienten que pagan por un servicio que no siempre responde a las expectativas de calidad y confiabilidad”, mientras que sí les demanda una buena parte de su ingreso.

Golpe al bolsillo: Gobierno planea subir tarifas de energía para cubrir deuda en el Caribe

El debate se fue encendiendo a medida que avanzaban las intervenciones. El gobernador de Bolívar, Yamíl Arana, puso sobre el tapete la idea de una solidaridad tarifaria, de manera que no sea un problema regional el tema de las pérdidas. Propuso la creación de un fondo nacional que destine los recursos a obras en zonas priorizadas.

Arana retomó el llamado mínimo vital y la necesidad de formalidad de los usuarios.

Lidio García, presidente del Congreso. Foto: Congreso de la República / Youtube