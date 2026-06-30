Bajan tarifas en cinco peajes de Autopistas del Café: Gobierno Nacional firmó la resolución

El Gobierno Nacional anunció la firma de la resolución que establece tarifas diferenciales en cinco estaciones de peaje de la concesión Autopistas del Café, una medida que hace parte de los compromisos adquiridos con las comunidades del Eje Cafetero y que comenzará a regir a partir de este miércoles.

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Según informó el Ministerio de Transporte, la resolución será publicada oficialmente este martes y beneficiará a miles de usuarios que transitan de manera frecuente por este corredor vial, considerado estratégico para la movilidad y la actividad económica de la región.

La medida beneficiará a miles de personas del Eje cafetero. Foto: Cortesía Autopistas del Café

La cartera de Transporte explicó que la decisión fue el resultado de un proceso de diálogo y concertación en el que participaron representantes de las comunidades, gremios, asociaciones campesinas, empresas, operadores turísticos, transportadores y autoridades territoriales.

De acuerdo con el comunicado, la resolución fue construida mediante un trabajo técnico adelantado por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidades que analizaron las observaciones presentadas durante el proceso de participación ciudadana antes de definir el contenido definitivo de la medida.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, señaló que la decisión responde a los compromisos adquiridos con los habitantes del Eje Cafetero y destacó el proceso de concertación que precedió a la expedición de la resolución.

“Hoy le cumplimos al Eje Cafetero. Esta resolución es el resultado de escuchar a las comunidades, a los transportadores, a los gremios, al sector turístico y a todos los actores que participaron de este proceso”, afirmó la funcionaria.

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La ministra agregó que la iniciativa fue diseñada con base en criterios técnicos, financieros y jurídicos, además de los aportes recibidos durante las mesas de diálogo. “Construimos una medida con respaldo técnico, financiero y jurídico, pero, sobre todo, con la voz de la región como principal insumo para tomar esta decisión”, expresó.

El Ministerio indicó que la expedición de la resolución hace parte de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y los distintos sectores que participaron en las mesas de concertación desarrolladas en el Eje Cafetero.

Las tarifas diferenciales en los peajes del Eje Cafetero beneficiarán directamente a las comunidades y transportadores, reduciendo costos y generando mejores oportunidades para la región. Le cumplimos a los territorios con acciones que mejoran la movilidad y la calidad de vida. pic.twitter.com/YXtSBiePnH — MinTransporte (@MinTransporteCo) June 18, 2026

Entre los participantes de estos espacios estuvieron líderes comunitarios, representantes gremiales, asociaciones campesinas, empresarios, transportadores y autoridades locales, quienes plantearon observaciones sobre la operación de los peajes y las condiciones de movilidad en el corredor vial.

La cartera de Transporte sostuvo que la medida busca mejorar las condiciones para los usuarios de Autopistas del Café, fortalecer la competitividad regional y atender las necesidades de quienes utilizan diariamente esta infraestructura.