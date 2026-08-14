Chef José Andrés dona 1 millón de dólares para levantar restaurantes afectados por el terremoto en Colombia

El reconocido chef y filántropo José Andrés Puerta anunció una donación de 1 millón de dólares para apoyar la recuperación de pequeños negocios de comida afectados por el terremoto en Colombia.

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Los recursos serán destinados a ayudar a los establecimientos a reabrir sus puertas y contribuir a la recuperación de los ingresos de propietarios y trabajadores que dependen de estos negocios para su sustento.

La iniciativa se realizará a través de World Central Kitchen (WCK), organización humanitaria fundada por José Andrés en 2010, que se caracteriza por responder rápidamente ante emergencias y desastres mediante la alimentación y el apoyo a las comunidades afectadas.

Today I’m announcing 1 million dollars for Colombia, to help small food bussines reopen…@WCKitchen will help @LTFund in due time to find where the money can have the bigger impact short term! 🫶🏻@Colombia @infopresidencia pic.twitter.com/uNpvOqvkB6 — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) August 12, 2026

La organización nació después del terremoto de Haití de 2010 y desde entonces ha participado en numerosas emergencias en todo el mundo.

El anuncio fue realizado por José Andrés a través de su cuenta de X, donde explicó que la ayuda busca respaldar a los pequeños negocios de comida en Colombia para que puedan volver a funcionar.

“Hoy anuncio 1 millón de dólares para Colombia, para ayudar a pequeños negocios de comida a reabrir”, señaló José Andrés.

También señaló que World Central Kitchen trabajará con Long Table Fund (LTFund) para identificar, en el momento adecuado, los lugares donde el dinero pueda generar el mayor impacto a corto plazo.

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La importancia de esta donación va más allá de la reparación de los establecimientos. Los pequeños restaurantes, cafeterías y otros negocios de alimentos cumplen un papel fundamental en las economías locales, ya que generan empleos y permiten que numerosas familias obtengan sus ingresos.

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Por ello, ayudar a que estos comercios vuelvan a operar puede contribuir a la recuperación económica de las comunidades afectadas.

WCK ya ha desarrollado operaciones de ayuda en Colombia, incluyendo respuestas recientes ante inundaciones, trabajando con socios locales, líderes comunitarios y cocineros para llevar alimentos a las personas afectadas.