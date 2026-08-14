Cada segundo, cada peso, cada colombiano contaba en el objetivo de hacer crecer el recaudo para llevar el máximo de recursos posibles a la causa de solidaridad de los damnificados.

A pocas horas de terminar el evento empresarial la cifra sobrepasaba los 100.000 millones, pero una llamada cambió visiblemente el número. La familia Santo Domingo enoresarios de vieja data, sumaron 100.000 millones más.

Los empresarios que participaron en el Congreso de la Andi no establecieron una cifra a la cual querían llegar. Sin embargo, lograron sumar casi 202.000 millones de pesos que reportaron en la clausura del evento que durante tres días, permitió evaluar, no solo el sector industrial, sino la economía y exponer lo que esperan del nuevo Gobierno. “Tenemos un estado de ánimo distinto”, dijo Bruce Mac Master, en el acto de cierre de la versión 11 del congreso.

La cifra que logró recaudar la Andi en el Congreso que concluyó en Cartagena Foto: Andi / Transmisión

“La cifra superó todas las expectativas”, afirmó Mac Master, mientras que varios de los voceros que participaron, expresaron que los recursos se manejarán a través de una fiducia, porque la demanda de ellos va para largo. En la primera etapa, que es la de la atención humanitaria, le calculan que se llevará tres meses. En paralelo, se necesitará la reconstrucción, que podría llevarse un año o más.

En su discurso de cierre, el presidente de la Andi manifestó que, más allá de la cifra lograda, lo más valioso es la movilización de la gente que hay detrás de cada peso recaudado.

Durante los tres días que duró el congreso, los empresarios hablaron de propuestas, con el llamado a trascender los gobiernos. “Las naciones realmente exitosas son las que son capaces de planear el desarrollo y definir dónde queremos estar en el futuro”.

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