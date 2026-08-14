Tráfico aéreo en América Latina y el Caribe cayó 2,3 % en junio

El tráfico aéreo de pasajeros en América Latina y el Caribe registró una contracción en junio de 2026, al movilizar 37,3 millones de pasajeros desde, hacia y dentro de la región. La cifra representa una caída interanual de 2,3 %, equivalente a 893.000 pasajeros menos frente al mismo mes de 2025.

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De acuerdo con los datos de ALTA, esta fue la primera reducción interanual mensual del tráfico aéreo regional desde 2021. La disminución se presentó en los tres segmentos: el tráfico doméstico cayó 2 %, el internacional intrarregional 3 % y el internacional extrarregional 2,7 %.

Entre los principales mercados, Brasil, México y Colombia registraron descensos y, en conjunto, concentraron cerca del 65 % del tráfico regional. Los tres mercados transportaron 517.000 pasajeros menos que en junio de 2025. México perdió 293.000 pasajeros, una reducción de 3 %, mientras que Argentina tuvo una caída de 10,1 %, equivalente a 238.000 pasajeros menos, impulsada principalmente por el retroceso de 17 % en su tráfico doméstico.

En contraste, Panamá y República Dominicana ayudaron a compensar parte de las pérdidas. El tráfico de pasajeros en Panamá creció 10,9 %, con 187.000 pasajeros adicionales, mientras que República Dominicana aumentó 6,1 %, sumando 99.000 viajeros.

La capacidad, medida en asientos-kilómetro disponibles (ASK), aumentó 0,9% interanual. Foto: Getty Images

El comportamiento de junio también reflejó una brecha entre oferta y demanda. La capacidad, medida en asientos-kilómetro disponibles (ASK), aumentó 0,9 %, mientras que la demanda, medida en pasajeros-kilómetro transportados (RPK), disminuyó 1 %. Como resultado, el factor de ocupación se ubicó en 81,6 %, 1,6 puntos porcentuales por debajo del registrado un año atrás.

La caída de junio se produce después de varios meses de desaceleración en el comportamiento del tráfico regional. Aunque la cifra mensual representa un cambio frente a la tendencia de crecimiento de los últimos años, el acumulado del semestre todavía muestra una expansión frente a 2025.

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Pese al resultado de junio, el balance del primer semestre permaneció en terreno positivo. Entre enero y junio, la región movilizó 242,8 millones de pasajeros, 3,4 % más que en el mismo periodo de 2025, lo que representa ocho millones de pasajeros adicionales.

“Tras varios años de crecimiento sostenido, junio marcó la primera caída interanual del tráfico aéreo regional desde 2021. Si bien el primer semestre sumó 8 millones de pasajeros adicionales, la desaceleración observada desde abril, junto con el fuerte incremento del combustible, obliga a actuar con prudencia. Hoy más que nunca, es esencial evitar nuevas cargas sobre el transporte aéreo y promover políticas que fortalezcan la conectividad, la inversión y la competitividad de la región”, afirmó Peter Cerdá, CEO de ALTA.