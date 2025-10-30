Suscribirse

Sostenibilidad

Estudio apoyado por la Fundación Rockefeller hace un llamado a transformar la filantropía en América Latina y el Caribe

El informe propone cinco agendas para movilizar recursos locales, fortalecer la confianza y promover una inversión social con impacto sostenible.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
30 de octubre de 2025, 5:00 p. m.
Compromiso con el medio ambiente, las comunidades de influencia y su entorno, más que filantropía, es una estrategia de negocios.
La transformación sostenible y la colaboración entre sectores son clave para fortalecer la filantropía en América Latina | Foto: iStock

La filantropía en América Latina y el Caribe está viviendo un momento decisivo. Un nuevo informe titulado Cinco agendas para activar la transformación del sector filantrópico en América Latina y el Caribe, elaborado por The Resource Foundation y Dalberg Advisors, con el respaldo de la Fundación Rockefeller, advierte que las donaciones privadas en la región siguen siendo reducidas frente a los desafíos sociales y económicos que enfrentan sus comunidades.

El estudio revela que, si se lograra movilizar tan solo el 1 % de la riqueza privada regional, podrían generarse más de 5.000 millones de dólares anuales para impulsar proyectos de desarrollo, cifra similar al total de la cooperación internacional que llega actualmente a la región. Pero la falta de confianza pública en las organizaciones, la escasa inversión estratégica y la limitada colaboración entre sectores continúan siendo obstáculos estructurales para que la filantropía alcance su verdadero potencial.

Compromiso con el medio ambiente, las comunidades de influencia y su entorno, más que filantropía, es una estrategia de negocios.
América Latina podría movilizar más de 5.000 millones de dólares anuales en inversión social si se activa solo el 1% de la riqueza privada regional, según el informe. | Foto: iStock

De acuerdo con el informe, las donaciones privadas apenas representan entre el 0,2 % y el 0,3 % del PIB latinoamericano, una proporción muy por debajo de países como Estados Unidos (1,5 %) o Canadá (1 %). Para enfrentar este panorama, A esto se suma que solo el 27% de los latinoamericanos confía en las ONG, según datos de Latinobarómetro, lo que dificulta canalizar la ayuda a través de vías formales.

El informe propone cinco agendas estratégicas: promover una colaboración genuina entre sectores públicos, privados y sociales; incentivar la movilización de recursos locales; impulsar inversiones con propósito y enfoque sostenible; fortalecer el liderazgo comunitario; y profesionalizar la gestión del sector para aumentar su transparencia y efectividad.

Los autores destacan que América Latina cuenta con un alto potencial humano y económico para liderar una nueva etapa de filantropía más estructural y menos asistencialista. El reto, concluyen, está en convertir la generosidad en acciones que impulsen un desarrollo inclusivo y sostenible en toda la región.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Conozca el horario del desfile del Día de los Muertos en El Paso: estas son las actividades programadas

2. Petro reveló qué país lo sacó del apuro tras golpe que recibió con la gasolina del avión presidencial: “Me ayudó”

3. La caída del príncipe Andrés: Carlos III actúa tras nuevas revelaciones del caso Epstein

4. Grupo de estadounidenses compró un pueblo abandonado y buscan convertirlo en icónico destino

5. Feminicidio estremece a la comuna 13 de Medellín: expareja asesinó brutalmente a joven de 19 años

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FilantropíaAmérica Latina y el CaribeDesarrollo socialDesigualdadFundacionesliderazgo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.