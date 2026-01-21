Tecnología

Bill Gates pone fecha de caducidad a su fundación: “No le veo valor alguno a que dure más de 20 años”

Bill Gates defendió una filantropía enfocada en el impacto inmediato y no en la permanencia institucional.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

21 de enero de 2026, 11:58 p. m.
El fundador de Microsoft advirtió que la ayuda internacional atraviesa uno de sus momentos más frágiles.
El fundador de Microsoft advirtió que la ayuda internacional atraviesa uno de sus momentos más frágiles. Foto: Foto por FABRICE COFFRINI / AFP / Canva

Bill Gates, cofundador de Microsoft y reconocido filántropo, compartió en Madrid su visión sobre el futuro de la cooperación internacional. Durante un diálogo con El País, reflexionó sobre cómo conflictos prolongados, emergencias humanitarias, crisis climáticas y la disminución de compromisos globales podrían revertir avances considerados irreversibles.

La filantropía en un mundo lleno de desafíos

“No creo que haya cambiado la regla de que hay que ayudar a los que necesitan ayuda, pero se ha sumergido”, afirmó, subrayando la necesidad de sumar esfuerzos en una “coalición” global.

En este contexto, Gates anunció que la Fundación Bill y Melinda Gates, creada junto a su entonces esposa, concentrará toda su inversión hasta 2045, fecha prevista para su cierre.

Para Bill Gates, una materia clave del colegio influye más de lo que muchos imaginan en la vida adulta.
El filántropo afirmó que la ayuda internacional necesita alianzas más amplias para recuperar protagonismo. Foto: The Asahi Shimbun via Getty Imag

“Estoy decidido a que ‘murió rico’ no será una de esas cosas que podrán decir de mí”, aseguró, defendiendo la idea de que la institución no aspire a la eternidad. “No le veo valor alguno a que mi fundación dure más de 20 años. Podemos dedicar mucho más dinero ahora, y seguro que habrá más filántropos dentro de 20 años”.

Tecnología

La iniciativa que presentó OpenAI para frenar la brecha digital entre países

Tecnología

Tormenta geomagnética en Colombia: ¿qué es y cómo puede afectar la salud?

Tecnología

Estas son las principales novedades que traerá YouTube en 2026

Tecnología

Tormentas solares bajo la lupa: el peligro silencioso que podría provocar apagones masivos en la red eléctrica de la Tierra

Tecnología

Netflix amplía su oferta de videojuegos en la nube: confirmó un simulador de fútbol FIFA para 2026

Tecnología

Científicos descubren una fuente de energía limpia capaz de abastecer al planeta incluso sin sol

Tecnología

La ONU lanza dura advertencia sobre una “bancarrota hídrica global”: el planeta se estaría quedando sin agua

Tecnología

Estas son las carreras universitarias que Bill Gates recomienda estudiar en 2026

Tecnología

Bill Gates advierte sobre una amenaza silenciosa que pone en riesgo a millones de personas: “Todo esto es alarmante”

Tecnología

Bill Gates lanza advertencia sobre el futuro de la humanidad: “Los próximos cinco años serán difíciles”

Estas son las carreras universitarias que Bill Gates recomienda estudiar en 2026

Crisis global de cooperación y prioridades concretas

La conversación giró también en torno a los problemas que enfrenta la ayuda internacional. Gates criticó la reducción abrupta de fondos en Estados Unidos, lo que provocó que insumos vitales como mosquiteras para combatir la malaria o suplementos alimenticios no llegaran a quienes más los necesitaban.

Microsoft buscó frenar a Apple, pero fue la visión de Gates la que terminó marcando la diferencia.
El filántropo criticó la suspensión de fondos que afectó programas básicos de salud. Foto: Getty Images

Como ejemplo, recordó un programa confuso que parecía destinado a Gaza, pero que en realidad apoyaba la salud reproductiva en otra provincia africana con el mismo nombre, incluyendo medicamentos para prevenir la transmisión del VIH de madres a hijos.

El filántropo destacó que, incluso en países con tradición solidaria como Suecia o Noruega, la cooperación externa no supera el 1% del presupuesto nacional, y España actualmente se encuentra en apenas un tercio de ese porcentaje.

“Este dinero son los nutrientes para las nuevas madres, vacunas para evitar que tengamos diarreas o medicamentos para evitar que nos desangremos”, explicó.

Más de Tecnología

Gates aseguró que los grandes desafíos globales requieren actuar ahora y no dentro de décadas.

Bill Gates pone fecha de caducidad a su fundación: “No le veo valor alguno a que dure más de 20 años”

OpenAI dejó ver su intención de convertir a ChatGPT en una herramienta más práctica y funcional.

La iniciativa que presentó OpenAI para frenar la brecha digital entre países

En Colombia, el Igac monitorea la evolución del campo magnético.

Tormenta geomagnética en Colombia: ¿qué es y cómo puede afectar la salud?

YouTube es una plataforma de streaming que funciona a través de algoritmos.

Estas son las principales novedades que traerá YouTube en 2026

El nuevo año comienza con advertencias científicas sobre posibles alteraciones tecnológicas temporales.

Tormentas solares bajo la lupa: el peligro silencioso que podría provocar apagones masivos en la red eléctrica de la Tierra

Netflix seguirá apostando por los juegos en la nube en 2026 y ya ha confirmado un simulador de fútbol FIFA.

Netflix amplía su oferta de videojuegos en la nube: confirmó un simulador de fútbol FIFA para 2026

Ilustración ficticia del sistema W-DEG.

Científicos descubren una fuente de energía limpia capaz de abastecer al planeta incluso sin sol

El embalse Latyan cerca de Teherán mostró niveles críticos en 2025, evidencia de la bancarrota hídrica que afecta a Oriente Medio.

La ONU lanza dura advertencia sobre una “bancarrota hídrica global”: el planeta se estaría quedando sin agua

El entonces director general de Amazon, Jeff Bezos, habla en la convención Amazon re:MARS en Las Vegas, el 6 de junio de 2019. Jeff Bezos ha vendido casi 12 millones de acciones de Amazon, valoradas en más de 2.000 millones de según una declaración ante las autoridades reguladoras de Estados Unidos.

El consejo de Jeff Bezos que transforma las reuniones laborales y mejora la toma de decisiones

La tormenta solar o tormenta geomagnética fue alertada por autoridades oficiales en varios países del mundo.

Nueva alerta por tormenta solar severa en Colombia: estos serían sus posibles efectos

Noticias Destacadas