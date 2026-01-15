Tecnología

Estas son las carreras universitarias que Bill Gates recomienda estudiar en 2026

El filántropo sostiene que la clave para enfrentar los retos futuros estará en aprovechar la capacidad transformadora de la innovación.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Mary Nelly Mora Escamilla

Mary Nelly Mora Escamilla

15 de enero de 2026, 10:02 p. m.
Bill Gates, cofundador de Microsoft.
Bill Gates, cofundador de Microsoft. Foto: Getty Images for The New York Ti

Iniciando el 2026, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, volvió a poner sobre la mesa una inquietud que comparten millones de jóvenes en el mundo: cuáles serán las áreas de estudio con mayor relevancia y proyección en los próximos años.

A través de su blog Gates Notes y de diversas apariciones públicas, el empresario estadounidense insiste en que, aunque el panorama global esté marcado por desafíos como el deterioro de la salud pública, la crisis ambiental y las tensiones sociales, el desarrollo tecnológico continuará siendo el principal motor de cambio.

Bill Gates lanza advertencia sobre el futuro de la humanidad: “Los próximos cinco años serán difíciles”

De cara a la próxima década, Gates se mostró convencido de que el mundo atraviesa el comienzo de una etapa de avances extraordinarios. En ese contexto, el filántropo descarta “que volvamos a caer en la Edad Media” y sostiene que la clave para enfrentar los retos futuros estará en aprovechar la capacidad transformadora de la innovación.

Para Bill Gates, una materia clave del colegio influye más de lo que muchos imaginan en la vida adulta.
Las carreras que Bill Gates recomienda estudiar en 2026. Foto: The Asahi Shimbun via Getty Imag

“Al comenzar 2026, sigo siendo optimista sobre el futuro gracias a dos capacidades humanas fundamentales. La primera es nuestra capacidad de anticiparnos a los problemas y prepararnos para ellos, garantizando así que nuestros nuevos descubrimientos nos beneficien a todos. La segunda es nuestra capacidad de cuidarnos unos a otros. A lo largo de la historia, siempre se pueden encontrar historias de personas que se preocuparon no solo por sí mismas, su clan o su país, sino por el bien común”, precisó el magnate.

Tecnología

Lo que se sabe de la nave espacial que está fuera de control e impactará la Tierra: “probablemente será un impacto fuerte”

Tecnología

Marte no siempre fue rojo: estudio revela un pasado azul y lleno de agua

Tecnología

X pone freno a Grok y bloquea la creación de imágenes íntimas tras fuerte polémica que se desató en la red social

Tecnología

Comienza la cuenta regresiva para el eclipse solar total más impactante de 2026 y Google sorprende con curioso detalle

Tecnología

Spotify anuncia nueva subida de precios en Premium: conozca los nuevos costos y los países donde aplicará

Tecnología

No caiga en la trampa: la inofensiva petición que usan los delincuentes para vaciar cuentas bancarias al instante

Tecnología

“No ahorre para la jubilación. No importará”: Elon Musk hace polémica predicción del futuro con la IA

Tecnología

Bill Gates advierte sobre una amenaza silenciosa que pone en riesgo a millones de personas: “Todo esto es alarmante”

Tecnología

Bill Gates lanza advertencia sobre el futuro de la humanidad: “Los próximos cinco años serán difíciles”

Tecnología

Las predicciones tecnológicas de Bill Gates que parecían erróneas y hoy la IA está haciendo realidad

Bill Gates advierte sobre una amenaza silenciosa que pone en riesgo a millones de personas: “Todo esto es alarmante”

De hecho, en ocasiones anteriores, el empresario ya ha orientado a los recién graduados sobre las carreras con mayor proyección para los próximos años, especialmente para quienes buscan alcanzar el éxito profesional.

En declaraciones a la revista MIC, Bill Gates explicó que con frecuencia recibe consultas sobre el rumbo laboral más conveniente y aseguró que, “si yo estuviera empezando hoy y buscando el mismo tipo de oportunidad, buscaría tener un gran impacto en el mundo”.

En el país existen carreras que, debido a la saturación del mercado o a la falta de demanda, no son la mejor opción a largo plazo.
En el país existen carreras que, debido a la saturación del mercado o a la falta de demanda, no son la mejor opción a largo plazo. Foto: Getty Images

Las carreras que debería estudiar en el 2026

  • Inteligencia artificial
  • Biociencias
  • Energías limpias
  • Ingeniería en energías renovables
  • Especialista en eficiencia energética
  • Técnico en redes eléctricas inteligentes
  • Biología computacional
  • Ingeniería genética
  • Especialista en biotecnología
  • Desarrollo de inteligencia artificial y machine learning
  • Especialista en big data
  • Ingeniería en robótica

Más de Tecnología

El Kosmos 482 podría finalizar en un impacto a la Tierra.

Lo que se sabe de la nave espacial que está fuera de control e impactará la Tierra: “probablemente será un impacto fuerte”

Bill Gates

Estas son las carreras universitarias que Bill Gates recomienda estudiar en 2026

Los investigadores suizos aseguran tener las pruebas más sólidas de que Marte fue parcialmente un planeta azul.

Marte no siempre fue rojo: estudio revela un pasado azul y lleno de agua

El primer videojuego desarrollado por la IA de Grok llegará "antes de finales" del próximo año 2026.

X pone freno a Grok y bloquea la creación de imágenes íntimas tras fuerte polémica que se desató en la red social

Los eclipses solares son fenómenos especialmente llamativos.

Comienza la cuenta regresiva para el eclipse solar total más impactante de 2026 y Google sorprende con curioso detalle

Spotify ha dado un paso más para transformar la experiencia de sus usuarios, con la inclusión de videos musicales en su nueva actualización, una funcionalidad que promete enriquecer la interacción con la música.

Spotify anuncia nueva subida de precios en Premium: conozca los nuevos costos y los países donde aplicará

Esta estafa permite a los ciberdelincuentes obtener sus claves de seguridad del celular o de cuentas bancarias.

No caiga en la trampa: la inofensiva petición que usan los delincuentes para vaciar cuentas bancarias al instante

Un comentario del magnate tecnológico puso en duda la necesidad de planificar la vejez.

“No ahorre para la jubilación. No importará”: Elon Musk hace polémica predicción del futuro con la IA

Las estafas en línea es una de las mayores amenazas en la actualidad.

Así funciona la modalidad de estafa que preocupa cada vez más a los expertos por su facilidad para despojar cuentas bancarias

Los teléfonos celulares son el blanco de ataque de los ciberdelincuentes.

El método sencillo que protege sus cuentas bancarias de estafas y fraudes desde el celular en cuestión de segundos

Noticias Destacadas