Estas son las carreras universitarias que Bill Gates recomienda estudiar en 2026

Iniciando el 2026, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, volvió a poner sobre la mesa una inquietud que comparten millones de jóvenes en el mundo: cuáles serán las áreas de estudio con mayor relevancia y proyección en los próximos años.
A través de su blog Gates Notes y de diversas apariciones públicas, el empresario estadounidense insiste en que, aunque el panorama global esté marcado por desafíos como el deterioro de la salud pública, la crisis ambiental y las tensiones sociales, el desarrollo tecnológico continuará siendo el principal motor de cambio.
De cara a la próxima década, Gates se mostró convencido de que el mundo atraviesa el comienzo de una etapa de avances extraordinarios. En ese contexto, el filántropo descarta “que volvamos a caer en la Edad Media” y sostiene que la clave para enfrentar los retos futuros estará en aprovechar la capacidad transformadora de la innovación.
“Al comenzar 2026, sigo siendo optimista sobre el futuro gracias a dos capacidades humanas fundamentales. La primera es nuestra capacidad de anticiparnos a los problemas y prepararnos para ellos, garantizando así que nuestros nuevos descubrimientos nos beneficien a todos. La segunda es nuestra capacidad de cuidarnos unos a otros. A lo largo de la historia, siempre se pueden encontrar historias de personas que se preocuparon no solo por sí mismas, su clan o su país, sino por el bien común”, precisó el magnate.
De hecho, en ocasiones anteriores, el empresario ya ha orientado a los recién graduados sobre las carreras con mayor proyección para los próximos años, especialmente para quienes buscan alcanzar el éxito profesional.
En declaraciones a la revista MIC, Bill Gates explicó que con frecuencia recibe consultas sobre el rumbo laboral más conveniente y aseguró que, “si yo estuviera empezando hoy y buscando el mismo tipo de oportunidad, buscaría tener un gran impacto en el mundo”.
Las carreras que debería estudiar en el 2026
- Inteligencia artificial
- Biociencias
- Energías limpias
- Ingeniería en energías renovables
- Especialista en eficiencia energética
- Técnico en redes eléctricas inteligentes
- Biología computacional
- Ingeniería genética
- Especialista en biotecnología
- Desarrollo de inteligencia artificial y machine learning
- Especialista en big data
- Ingeniería en robótica