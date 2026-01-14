Tecnología

Bill Gates advierte sobre una amenaza silenciosa que pone en riesgo a millones de personas: "Todo esto es alarmante"

El cofundador de Microsoft alertó sobre una amenaza que avanza de manera discreta en la sociedad y que afecta con mayor intensidad a las nuevas generaciones.

Mary Nelly Mora Escamilla

Mary Nelly Mora Escamilla

14 de enero de 2026, 5:23 p. m.
Es un multifacético magnate estadounidense, cofundador de Microsoft. Foto: Getty Images

Bill Gates es considerado una de las figuras más influyentes del ámbito tecnológico, con un reconocimiento global consolidado gracias a su papel como creador y líder histórico de Microsoft. A lo largo de su trayectoria, el empresario ha marcado el rumbo de la innovación digital y se ha posicionado como una voz autorizada para analizar los efectos de la tecnología en la vida cotidiana.

Recientemente, el cofundador de Microsoft alertó sobre una amenaza que avanza de manera discreta en la sociedad y que afecta con mayor intensidad a las nuevas generaciones. A través de su blog Gates Notes, espacio en el que comparte análisis y reflexiones, expresó su inquietud por las consecuencias que el uso excesivo de los celulares podría tener en el desarrollo cognitivo y emocional de niños y jóvenes.

Tras leer el libro The Anxious Generation, al que describió como “aterrador pero convincente”, Bill Gates lanzó una advertencia sobre los efectos del uso permanente de las pantallas. Según el empresario, esta exposición constante estaría debilitando habilidades esenciales, como la concentración sostenida y la capacidad de análisis crítico, elementos clave para el desarrollo intelectual de las nuevas generaciones.

“Cuando me sentía inquieto o aburrido, o me metía en problemas por portarme mal, me encerraba en mi habitación y me perdía en libros o ideas, a menudo durante horas sin interrupción”, precisó Gates acerca de su juventud.

Bill Gates, cofundador de Microsoft y un gran referente de los aspectos tecnológicos. Foto: Montaje: SEMANA, con fotos de Getty Images

Además, el magnate observa con inquietud una paradoja presente en las prácticas de crianza contemporáneas: “La ironía es que los padres en estos días son sobreprotectores en el mundo físico y extrañamente no intervienen en el digital, permitiendo que los niños vivan la vida en línea en gran medida sin supervisión”.

Según advirtió Bill Gates, esta situación se refleja en un aumento de los problemas de salud mental y en una serie de pérdidas asociadas a una infancia dominada por el uso del celular, como trastornos del sueño, menor hábito de lectura, reducción de la interacción social cara a cara y menos tiempo dedicado a actividades al aire libre.

Los niños menores de 13 años no podrán tener acceso a los teléfonos móviles Foto: NurPhoto via Getty Images

Entre todas estas consecuencias, el empresario tecnológico señaló una que considera especialmente grave: “Todo esto es alarmante, pero me preocupa especialmente el impacto en el pensamiento crítico y la concentración”. A su juicio, esta tendencia podría impedir que surjan avances importantes, ya que la creatividad y la innovación requieren concentración profunda y dedicación sostenida.

Ante este panorama, el cofundador de Microsoft planteó la necesidad de adoptar medidas firmes, aunque admitió que su aplicación no sería sencilla. Una de las propuestas más controvertidas que mencionó es “prohibir los teléfonos celulares hasta que los niños sean mayores”, al considerar que el acceso temprano a estos dispositivos intensifica los efectos negativos en el desarrollo cognitivo.

Además, Gates propuso reforzar los sistemas de verificación de edad en las redes sociales y reconstruir lo que denomina la “infraestructura de la infancia”, con el fin de ofrecer alternativas atractivas que reduzcan la dependencia de las pantallas.

Finalmente, recomendó la lectura de The Anxious Generation a padres, educadores y cuidadores, al subrayar la urgencia de enfrentar un problema que amenaza de forma silenciosa el futuro intelectual de las nuevas generaciones.

