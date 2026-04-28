La función de YouTube que responde preguntas con video y texto: así es la nueva experiencia de búsqueda con IA

YouTube ha comenzado a probar una nueva experiencia de búsqueda conversacional en la plataforma. Esta función ofrecerá resultados combinados —videos largos, YouTube Shorts y texto— relacionados con el tema que el usuario esté consultando.

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La plataforma de streaming, propiedad de Google, busca mejorar la forma en que los usuarios descubren contenido, facilitando el acceso a videos de interés junto con información detallada. El objetivo es permitir una exploración más profunda y “más interactiva” de temas específicos.

En este contexto, YouTube está probando un sistema de búsqueda impulsado por inteligencia artificial (IA) que reemplaza el formato tradicional de lista con miniaturas por respuestas más completas dentro de una interfaz conversacional.

La función, denominada Preguntar a YouTube, aparecerá como una opción en la barra de búsqueda. Al activarla, mostrará tanto videos como texto en un entorno interactivo que permitirá hacer preguntas adicionales y profundizar en el tema, de forma similar a un asistente virtual.

Esta experiencia permite no solo encontrar contenido, sino también profundizar en los temas mediante respuestas estructuradas. Foto: YOUTUBE.

Por ahora, se trata de una herramienta experimental disponible a través de YouTube Labs para usuarios de YouTube Premium en Estados Unidos mayores de 18 años, según detalla la plataforma en su página de soporte.

Con esta función, los usuarios podrán realizar consultas como planificar un viaje por carretera de tres días entre San Francisco y Santa Bárbara. El sistema generará un itinerario estructurado paso a paso, combinando videos largos, cortos y texto con recomendaciones locales y lugares destacados.

YouTube planea expandir la herramienta a más usuarios, incluyendo quienes no tengan suscripción premium. Foto: NurPhoto via Getty Images

Además, será posible formular nuevas preguntas —como opciones de hospedaje o rutas alternativas— y acceder a segmentos específicos de videos donde se aborda esa información.

YouTube también ha señalado que los videos se mostrarán con sus títulos y datos del canal, lo que facilitará descubrir nuevos creadores y contenido relevante.

Aunque aún está en fase de prueba, la compañía prevé ampliar esta experiencia en el futuro a usuarios que no cuenten con suscripción prémium.

*Con información de Europa Press.