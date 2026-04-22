¿Cansado de tantas notificaciones? YouTube toma medidas para no saturar a quienes ya no siguen de cerca algunos canales

YouTube ha implementado a nivel global una limitación en las notificaciones ‘push’ dirigidas a usuarios considerados “inactivos”, con el objetivo de evitar que se vean abrumados por contenidos de canales que ya no siguen con regularidad.

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Esta medida llega tras finalizar una fase de pruebas iniciada en mayo de 2025, enfocada en mejorar la experiencia de notificaciones. El experimento incluso se amplió en febrero pasado para incluir a usuarios que tenían activada la opción de recibir todas las alertas.

YouTube limitará las notificaciones a usuarios inactivos: así funcionará el cambio

Después de casi un año de evaluación, la plataforma adoptó de forma definitiva este ajuste, que restringe el envío de notificaciones emergentes a quienes muestran baja interacción.

En concreto, YouTube considera “inactivos” a los usuarios que no han visto videos de un canal al que están suscritos durante un mes y que, pese a haber recibido más de una notificación en su teléfono, no han interactuado con ellas, incluso teniendo habilitada la opción de recibir todas.

El objetivo es evitar la saturación de notificaciones con contenido de canales que ya no consumen con frecuencia. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

No obstante, estas notificaciones seguirán disponibles dentro de la bandeja de entrada de la aplicación. Si el usuario retoma la actividad y vuelve a interactuar con el canal, el sistema restablecerá automáticamente el envío de notificaciones ‘push’.

Según explicó la plataforma a través de Creator Insider, la decisión se basa en los resultados del periodo de pruebas, que evidenciaron que al reducir ciertas notificaciones, disminuye el número de usuarios que desactivan por completo las alertas de la aplicación.

YouTube implementó de forma global una limitación de notificaciones ‘push’. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Los espectadores tienden a desactivar todas las notificaciones cuando se sienten saturados por contenido que no les interesa. Por eso, si menos personas toman esa decisión, el alcance de los canales puede mejorar con el tiempo”, indicó YouTube a los creadores de contenido.

Este ajuste no solo busca que los usuarios reciban alertas más útiles, sino también fortalecer la relación entre creadores y audiencia, priorizando la interacción real.

*Con información de Europa Press