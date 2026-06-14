Llamadas masivas que cuelgan al responder: por esta razón su número de celular está entre los más codiciados

A muchas personas les ha ocurrido que están trabajando, realizando tareas del hogar o simplemente descansando cuando, de repente, su celular comienza a sonar e interrumpe sus actividades. En muchos casos, se trata de llamadas provenientes de números desconocidos y, al responder, no hay nadie al otro lado de la línea; simplemente cuelgan.

Expertos hacen llamado y piden no cometer este error al pagar con tarjeta o celular: podría causarle problemas

Esta situación suele generar múltiples interrogantes y despertar la curiosidad de quienes reciben este tipo de comunicaciones. Es común pensar que se trata de un error, de alguien que marcó por equivocación o incluso de una broma. Sin embargo, no siempre es así. Lo cierto es que estas llamadas rara vez son producto del azar y, en muchos casos, detrás de ellas hay personas que buscan engañar a los usuarios.

Lo más preocupante es que estas comunicaciones suelen realizarse de manera masiva. No ocurren una o dos veces de forma aislada, sino que pueden repetirse varias veces al día, generando molestias, estrés e incomodidad para quienes las reciben.

Pero, ¿por qué llaman con tanta frecuencia? Según explican los expertos, se trata de una práctica conocida como robocalling, una técnica que utiliza sistemas informáticos para realizar llamadas automáticas de forma masiva.

Estos sistemas marcan números de manera continua y reproducen mensajes grabados sin necesidad de la intervención directa de una persona. En algunos casos, cuando el usuario responde, la llamada puede ser transferida a un operador humano.

Las llamadas de números desconocidos que se cortan al contestar son una situación cada vez más frecuente. Foto: Secretaría de Seguridad

Ahora bien, ¿por qué muchas de estas terminan cuando la persona contesta? Esto ocurre debido a las llamadas fantasma, una modalidad que suele ser utilizada por delincuentes. A través de números desconocidos, sin intención de entablar una conversación, las hacen con el objetivo de verificar qué líneas telefónicas se encuentran activas.

Al contestar, los responsables confirman que el número es válido y que pertenece a un ciudadano que suele responder llamadas. Posteriormente, pueden utilizar esa información para intentar cometer fraudes.

Según ha explicado la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, los criminales suelen hacerse pasar por empleados de entidades bancarias, operadores de telefonía o supuestos organizadores de concursos y premios para obtener datos personales y financieros de sus víctimas.

Muchas personas creen que estas llamadas son errores o bromas, pero en ocasiones tienen otros propósitos. Foto: Getty Images

Ante esta situación, una de las principales recomendaciones es no contestar números desconocidos cuando no se espera ninguna comunicación. Asimismo, es importante evitar responder con palabras como “sí”, “correcto” o “de acuerdo” ante voces sospechosas, especialmente si se trata de grabaciones o sistemas automatizados.

De igual manera, se aconseja no suministrar información personal, bancaria o financiera por teléfono, incluso cuando la persona que llama asegure representar a una entidad oficial o una empresa reconocida.