La función de su celular que debería apagar cada noche para evitar que delincuentes vacíen sus cuentas mientras duerme

El celular se ha consolidado como una herramienta imprescindible en la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Actualmente, se emplea para comunicarse, trabajar, almacenar información, acceder a datos y mantenerse conectado con el mundo en tiempo real. Esta dependencia ha crecido hasta el punto de que, incluso al final del día, a muchas personas les resulta difícil apartarlo antes de dormir, debido a la necesidad constante de estar disponibles.

Si recibe llamadas que cuelgan al contestar, este práctico método puede ayudarle a frenarlas y evitar que saturen su celular

Como consecuencia, es habitual que el dispositivo termine sobre la mesa de noche o bajo la almohada. Sin embargo, en ese momento pocos usuarios se detienen a revisar qué funciones permanecen activas o de qué manera estas pueden influir en su descanso, seguridad y privacidad digital.

Uno de los principales efectos de este hábito es la alteración del sueño. Las notificaciones constantes —mensajes, correos electrónicos, alertas de redes sociales o aplicaciones— generan interrupciones en el entorno de descanso. Tanto así que, cuando no se responden, el sonido o la vibración pueden activar estados de alerta en el cerebro.

Más allá del descanso, también existen consideraciones relacionadas con la seguridad digital. Según el medio especializado en tecnología Xataka, durante la noche los usuarios suelen prestar menos atención a lo que ocurre en sus dispositivos o en la red a la que están conectados. Esta falta de vigilancia puede ser aprovechada en ciertos intentos de acceso no autorizado a redes domésticas o equipos conectados al wifi.

Las personas acostumbran a usar su celular minutos antes de dormir. Foto: Getty Images

Por esta razón, algunas personas optan por medidas preventivas como desactivar la conexión wifi durante la noche. Esta acción puede reducir la exposición de la red y dificultar determinados intentos de intrusión. Incluso, apagar el router durante algunas horas puede aumentar el nivel de seguridad al acortar el tiempo en que la red permanece activa.

No obstante, esto no significa que mantener la red encendida represente un riesgo inmediato, dado que en la mayoría de los casos la probabilidad de ataques es baja. Aún así, puede ser una alternativa útil para quienes buscan reforzar su seguridad digital o han detectado comportamientos inusuales en sus dispositivos.

Funciones como el wifi pueden ser aprovechadas por delincuentes para hackear equipos. Foto: Getty Images

Además de los aspectos de seguridad, limitar la conexión a internet del móvil al dormir, contribuye a disminuir el consumo de batería, evitando que el equipo se descargue innecesariamente durante las horas de sueño.

Este tipo de hábitos permiten refrescar el sistema, corregir pequeños errores y, en algunos casos, solucionar fallos de conexión tanto en el móvil como en otros equipos del hogar.