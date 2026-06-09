La señal en su celular que podría indicar que delincuentes duplicaron su tarjeta SIM para vaciar cuentas bancarias

Una señal en el celular podría advertir que un delincuente duplicó de manera fraudulenta la tarjeta SIM del usuario. Mediante esta modalidad, conocida como SIM swapping, los delincuentes consiguen asociar el número de la víctima a otra tarjeta, dejando al propietario legítimo sin acceso a llamadas, mensajes de texto y servicios móviles.

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Una vez obtienen el control de la línea telefónica, los estafadores pueden interceptar códigos de verificación enviados por entidades bancarias y otras plataformas digitales. De esta manera, tienen la posibilidad de acceder a cuentas personales, realizar transferencias no autorizadas y vulnerar sistemas de autenticación.

De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), una pérdida repentina e injustificada de la cobertura móvil es una de las señales más evidentes de que podría estar ocurriendo un caso de duplicado fraudulento de la tarjeta SIM. Aunque en ocasiones este problema puede deberse a fallos de la red o del dispositivo, los expertos recomiendan no restarle importancia cuando sucede de manera inesperada y sin una causa aparente.

Mediante esta modalidad, conocida como SIM swapping, los delincuentes consiguen asociar el número de la víctima a otra tarjeta. Foto: 123RF

La rapidez de reacción resulta fundamental en estos casos. Una vez que los ciberdelincuentes logran activar una copia de la SIM, pueden recibir mensajes de verificación enviados por bancos y otros servicios digitales, lo que les permite restablecer contraseñas, validar transacciones y acceder a información sensible.

Según han advertido las autoridades, existen casos en los que los delincuentes han utilizado esta técnica para vaciar cuentas bancarias e incluso solicitar créditos de forma fraudulenta, generando importantes pérdidas económicas para las víctimas.

El SIM Swapping, también conocido como “duplicado de SIM”, es una técnica de fraude que consiste en duplicar de manera ilegal la tarjeta SIM de su móvil. Foto: Getty Images

¿Qué es lo primero que debería hacer?

Ante una pérdida de señal repentina y sin una causa evidente, los expertos recomiendan actuar con rapidez y contactar de inmediato al operador móvil por una vía alternativa. Esto puede hacerse desde otro teléfono, acudiendo a una tienda oficial o mediante el área de clientes si todavía es posible acceder a ella.

Además de comunicarse con la compañía telefónica, resulta fundamental informar cuanto antes a la entidad bancaria. Los expertos aconsejan solicitar la revisión de movimientos recientes, bloquear operaciones sospechosas y modificar las credenciales de acceso desde un dispositivo seguro. Una respuesta rápida podría ser determinante para evitar que los delincuentes realicen transacciones fraudulentas o accedan a información financiera.

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Como medida de prevención, la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), perteneciente al Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), recomienda habilitar la autenticación en dos pasos en todas las cuentas que lo permitan. Asimismo, aconseja utilizar aplicaciones de autenticación, en lugar de depender exclusivamente de los códigos enviados por SMS, ya que ofrecen una capa adicional de protección.

Otra recomendación clave consiste en limitar la cantidad de información personal que se comparte públicamente en redes sociales. Configurar adecuadamente la privacidad en plataformas como Instagram, Facebook o TikTok puede dificultar que los ciberdelincuentes recopilen datos útiles para suplantar identidades o convencer a las operadoras de que autoricen un duplicado fraudulento de la tarjeta SIM.