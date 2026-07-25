Se encienden las alarmas por peligroso engaño que lo convierte en ‘cómplice’ de una sofisticada estafa

Las estafas digitales no dan tregua. Por el contrario, los delincuentes encuentran cada vez más formas de perfeccionar sus engaños, apoyándose en la tecnología para hacerlos más creíbles y difíciles de detectar. En muchos casos, las víctimas actúan por impulso, sin verificar la información que reciben, y terminan entregando sus datos personales o bancarios a los ciberdelincuentes.

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Uno de los métodos que más preocupa a los expertos es el aumento de los ataques que aprovechan la tecnología NFC (Near Field Communication), presente en la mayoría de los teléfonos inteligentes. Esta función permite intercambiar información entre dos dispositivos cuando se encuentran a menos de 15 centímetros de distancia y es ampliamente utilizada para pagos sin contacto y otras operaciones cotidianas.

No obstante, la misma tecnología que facilita estas tareas también ha sido aprovechada por los criminales. Según Kaspersky, actualmente existen dos modalidades principales de fraude mediante NFC.

En la primera, los estafadores convencen a la víctima de descargar una aplicación maliciosa que suplanta a una entidad financiera u otro servicio confiable. Después le piden acercar su tarjeta bancaria al celular infectado, lo que les permite obtener la información almacenada en ella.

Las estafas digitales continúan evolucionando y los delincuentes utilizan la tecnología para hacer sus engaños más creíbles. Foto: Getty Images

En la segunda modalidad, los criminales inducen al usuario a instalar una aplicación fraudulenta que aparenta ser un método de pago. Posteriormente, le indican que deposite dinero en un cajero automático a una supuesta “cuenta segura”. Sin embargo, el dinero termina siendo transferido directamente a los hackers.

“El peligro de un esquema más nuevo y sofisticado radica en que este tipo de fraude es más difícil de detectar y combatir, ya que las propias víctimas transfieren dinero a las cuentas de los atacantes y estas transacciones son difíciles de distinguir de las legítimas. No descartamos que el malware de retransmisión NFC siga evolucionando y que la geografía de los ataques se expanda. Por ello, esta amenaza debe ser monitoreada más de cerca”, explicó Sergey Golovanov, jefe de seguridad de la compañía.

Muchas víctimas caen porque actúan con rapidez y entregan información personal o bancaria sin verificar la situación. Foto: Getty Images

Frente a este panorama, los especialistas recomiendan extremar las medidas de prevención. Entre las principales sugerencias está evitar la descarga de aplicaciones desde fuentes no oficiales y desconfiar de enlaces enviados por mensajes, redes sociales o llamadas de personas desconocidas.

También aconsejan no seguir instrucciones de extraños en cajeros automáticos y mantener el teléfono protegido con una solución de seguridad capaz de detectar sitios de phishing y bloquear la instalación de programas maliciosos.