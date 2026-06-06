¿Es seguro hacer clic en los primeros resultados de Google? Expertos lanzan advertencia

¿Sabía que una simple búsqueda en internet puede ser aprovechada por ciberdelincuentes para distribuir software malicioso? Aunque consultar información en la web parece una actividad completamente segura y cotidiana, millones de personas desconocen los riesgos que pueden esconderse detrás de algunos resultados de búsqueda y los peligros de acceder a enlaces sin verificar su procedencia.

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El caso llamó la atención de expertos en ciberseguridad después de que una sencilla búsqueda relacionada con la legalidad de los gatos bengalíes en Australia ("Are Bengal Cats legal in Australia") sirviera como puerta de entrada para una campaña diseñada para comprometer equipos informáticos.

La alerta fue documentada por investigadores de la firma de ciberseguridad Sophos X-Ops, quienes analizaron una campaña detectada en 2024. Según el informe, una página web comprometida aparecía entre los resultados de búsqueda y redirigía a los usuarios hacia la descarga de un archivo comprimido.

Las personas se exponen a ataques cibernéticos al hacer ciertas búsquedas en internet. Foto: Getty Images

Los ciberdelincuentes suelen aprovechar esta conducta posicionando enlaces fraudulentos o manipulados para atraer visitantes. Una vez que la persona accede al sitio equivocado, puede desencadenarse una cadena de acciones que termine con la descarga de archivos peligrosos o la instalación de programas no deseados para que se produzcan robos de información sensible o incluso el control del equipo afectado.

Una de las técnicas más utilizadas para distribuir este tipo de amenazas es el denominado “envenenamiento SEO” o SEO poisoning. Este método consiste en manipular el posicionamiento de determinadas páginas web para que aparezcan entre los primeros resultados de los buscadores.

Proteja su celular de posibles robos o estafas al tener precaución al momento de instalar aplicaciones en él. Foto: Getty Images/iStockphoto

La efectividad de esta táctica radica en un comportamiento habitual entre los internautas: confiar en los enlaces que ocupan las primeras posiciones en los resultados de búsqueda. Los ciberdelincuentes aprovechan especialmente consultas muy específicas o poco comunes, ya que suelen tener menos competencia y pueden ser más sencillas de manipular. Como consecuencia, una búsqueda aparentemente inocente puede terminar conduciendo a páginas preparadas para engañar a las víctimas.

En el caso analizado por los investigadores, la búsqueda terminaba ofreciendo la descarga de un archivo que parecía legítimo, como una guía o documento relacionado con la consulta realizada. Este tipo de estrategias busca generar confianza y evitar que el usuario perciba señales de alerta. En muchos escenarios, ni siquiera es necesario solicitar credenciales o información personal en un primer momento.

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Por su parte, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) insiste en que muchas amenazas digitales pueden evitarse mediante hábitos sencillos de navegación. Entre las recomendaciones más importantes destacan verificar que la dirección web corresponda realmente al sitio oficial, prestar atención a dominios que imitan marcas o servicios conocidos mediante pequeños cambios en su nombre y revisar cuidadosamente los enlaces antes de acceder a ellos.

Aunque estas medidas son consideradas básicas desde hace años, continúan siendo una de las herramientas más eficaces para reducir el riesgo de caer en fraudes, páginas falsas o campañas de distribución de malware.