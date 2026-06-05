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Revise si desactivó esta función del celular al salir de casa: delincuentes podrían usarla para hackear toda su información

La conexión entre dispositivos puede ser aprovechada para cometer estafas o realizar ataques, especialmente cuando permanece activa sin un control adecuado.

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Redacción Tecnología
5 de junio de 2026 a las 7:08 a. m.
A través de esta estrategita, los delincuentes logran conseguir datos personales, bancarios o credenciales para cometer fraudes o robos digitales.
A través de esta estrategita, los delincuentes logran conseguir datos personales, bancarios o credenciales para cometer fraudes o robos digitales. Foto: Getty Images

Los ciberdelincuentes se las ingenian constantemente para obtener información sensible que les permita llevar a cabo distintos ataques informáticos. Entre sus técnicas más conocidas destaca la manipulación emocional, mediante la cual buscan influir en sus víctimas para que terminen cediendo a sus peticiones.

Entre todos los canales de comunicación, las llamadas telefónicas son una de las herramientas más efectivas para los delincuentes.
Si lo llaman dos veces seguidas, no conteste porque podría ser víctima de una estafa que desocupe sus cuentas bancarias

Un simple mensaje o llamada puede convertirse en un problema serio, ya que estos atacantes suelen suplantar la identidad de empresas reconocidas, familiares o amigos. De esta forma, logran generar presión, miedo o urgencia, con el objetivo de persuadir a la víctima y obtener datos personales o bancarios que luego utilizan para cometer fraudes.

Sin embargo, no siempre actúan de manera directa. En muchas ocasiones, los ciberdelincuentes operan en silencio para pasar desapercibidos y ejecutar sus ataques con mayor eficacia, aprovechando funciones del teléfono como el Bluetooth o el wifi.

Existen técnicas como el “bluesnarfing”, que permiten el envío de mensajes no deseados e incluso el acceso a ciertos datos del dispositivo si no cuenta con una protección adecuada. Según RedesZone, mantener el Bluetooth activado, aunque no se esté utilizando, puede suponer un riesgo para la seguridad y la privacidad. Esto se debe a que sigue funcionando en segundo plano, lo que puede abrir la puerta a vulnerabilidades que los atacantes exploten.

Los ciberdelincuentes ya no solo atacan sistemas, sino también la lógica interna de la IA.
Los ciberdelincuentes utilizan técnicas para engañar a las víctimas y obtener información sensible. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

También está el riesgo de ataques como el “Man-in-the-Middle”, en el que un atacante se interpone en la comunicación entre dos dispositivos. De esta manera, puede interceptar o modificar los datos e incluso llegar a tomar el control de la conexión.

Así funciona la técnica del bluebugging

Según expertos de McAfee, el bluejacking consiste en el envío de mensajes no solicitados a dispositivos cercanos mediante Bluetooth. En sus inicios, se utilizaba como una broma, ya que solo enviaba saludos o mensajes inesperados sin acceder a la información del dispositivo ni robar datos, por lo que se consideraba relativamente inofensivo frente a otras amenazas.

Aun así, puede generar incomodidad, confusión o distracciones, especialmente en espacios públicos donde muchas personas mantienen el Bluetooth activado.

El Bluetooth del celular puede volverse en un punto de entrada para los ciberdelincuentes.
El Bluetooth del celular puede volverse en un punto de entrada para los ciberdelincuentes. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Por otro lado, el bluebugging es un ataque mucho más peligroso, dado que permite a los ciberdelincuentes tomar el control del dispositivo. A través de esta técnica pueden espiar llamadas, leer y enviar mensajes, robar información e incluso manipular funciones del teléfono. Suele aprovechar fallos en el emparejamiento de Bluetooth, especialmente cuando el dispositivo está visible, lo que facilita el acceso remoto e incluso la instalación de malware.

Ambas amenazas representan riesgos importantes para la seguridad y la privacidad de los usuarios, siendo el bluebugging el más invasivo.

Por esta razón, especialmente al salir de casa o en lugares públicos con alta afluencia de personas, lo más recomendable es desactivar funciones como el Bluetooth o el wifi cuando no se estén utilizando, para reducir posibles riesgos de seguridad.