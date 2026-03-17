Tecnología

Si no desactiva esta función de su celular antes de salir de casa, podría convertirse en víctima de costosas estafas y fraudes

Los ciberdelincuentes son tan astutos que hoy se aprovechan del más mínimo descuido de las personas para engañarlas y acceder a sus datos más sensibles.

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Redacción Tecnología
17 de marzo de 2026, 2:54 p. m.
Algunas funciones del celular pueden ser usadas por delincuentes para robar datos personales.
Algunas funciones del celular pueden ser usadas por delincuentes para robar datos personales. Foto: Getty Images

Una de las principales problemáticas digitales que enfrentan los ciudadanos a nivel mundial son los riesgos que circulan en internet. Aunque los avances tecnológicos han abierto oportunidades para mejorar distintos aspectos de la sociedad, también pueden convertirse en un arma de doble filo, al ofrecer a los delincuentes herramientas para cometer fraudes y estafas.

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Mediante celulares, computadores y otros dispositivos inteligentes, los ciberdelincuentes buscan acceder a información sensible con diversos fines. Para ello emplean técnicas que van desde la manipulación emocional hasta métodos más sofisticados, diseñados para vulnerar sistemas y aprovechar funciones habituales de los dispositivos.

Un ejemplo de esto es el uso del Bluetooth. Si esta función permanece activada durante períodos prolongados, sobre todo fuera del hogar, puede convertirse en una puerta de entrada para que los atacantes accedan al dispositivo y sustraigan información.

En los últimos años se ha incrementado el número de personas afectadas por el fraude conocido como Wangiri.
En los últimos años se ha incrementado el número de personas afectadas por el fraude conocido como Bluesnarfing. Foto: Getty Images

El Bluesnarfing es un tipo de ataque que explota vulnerabilidades en esta tecnología para acceder sin autorización a datos privados. Generalmente, el intruso logra conectarse sin que el propietario lo note y puede extraer información como:

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  • Correos electrónicos
  • Calendarios
  • Fotos y otros archivos almacenados

Este ataque no requiere que la víctima acepte ninguna solicitud de conexión; el atacante aprovecha configuraciones inseguras o fallos en el protocolo Bluetooth.

Según el INCIBE: “Esto sucede cuando la tecnología Bluetooth está activa y visible, especialmente si el dispositivo no cuenta con las actualizaciones de seguridad más recientes. Además, los atacantes deben estar a poca distancia, ya que el alcance generalmente no supera los 15 metros”.

Estos programas se instalan de manera oculta y permiten acceder a información sensible del teléfono sin que el usuario lo note.
Los usuarios deben cuidar sus datos personales porque en cualquier momento pueden caer en manos de ciberdelincuentes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Detectarlo puede resultar complicado, pero algunos indicios alertan al usuario, como bloqueos inesperados, mensajes enviados sin autorización, consumo elevado de batería sin uso intenso, conexiones desconocidas en el historial de Bluetooth o actividad sospechosa en cuentas en línea y bancarias.

Las consecuencias de estos ataques pueden ser graves: robo de información personal, fraudes financieros, violación de la privacidad de fotos y documentos, e incluso propagación de ataques a otros usuarios mediante mensajes fraudulentos. Esto aumenta el impacto, afectando no solo a la víctima directa, sino también a su entorno.

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Afortunadamente, existen medidas simples pero efectivas para prevenir el Bluesnarfing. Mantener el Bluetooth apagado cuando no se use, evitar el modo visible, no aceptar conexiones desconocidas, cambiar contraseñas predeterminadas y eliminar dispositivos enlazados que ya no se utilizan son acciones clave para proteger la información y garantizar la seguridad del dispositivo.