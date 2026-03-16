Pilas si recibe un enlace extraño en WhatsApp: con esta opción puede detectar mensajes sospechosos antes de caer en una estafa

WhatsApp ha incorporado una nueva herramienta enfocada en reforzar la seguridad de los usuarios frente a enlaces potencialmente peligrosos vinculados con estafas digitales. La función surge como respuesta al aumento de fraudes que utilizan enlaces maliciosos camuflados en mensajes que aparentan ser notificaciones bancarias, premios, concursos o avisos relacionados con cuentas personales.

Con esta actualización, la plataforma busca alertar a las personas antes de que accedan a un enlace que pueda comprometer su información privada o financiera. El funcionamiento de la herramienta se basa en el uso de inteligencia artificial y sistemas automáticos que analizan el comportamiento de los mensajes.

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En lugar de bloquear enlaces de manera inmediata, el sistema examina distintos factores para determinar si existe un riesgo real. Entre los aspectos que evalúa se encuentran el origen geográfico del enlace o de la solicitud de conexión, el historial de actividad del dispositivo que intenta interactuar y si estos datos coinciden con los patrones habituales de uso del usuario. De esta forma, la aplicación puede emitir advertencias preventivas cuando detecta comportamientos sospechosos.

El sistema de seguridad de WhatsApp también analiza el origen de los enlaces o solicitudes de vinculación que reciben los usuarios. Si la plataforma detecta que provienen de un país con el que la persona no ha tenido interacción previa, o de un dispositivo que presenta comportamientos inusuales, la herramienta puede clasificarlos como sospechosos. De esta manera, la aplicación identifica posibles riesgos antes de que el usuario realice alguna acción que comprometa su seguridad.

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Cuando detecta un posible intento de fraude, la aplicación muestra una notificación de advertencia en la pantalla. En ese mensaje se explica que el enlace o la solicitud podría representar un peligro y se le da al usuario la opción de detener el proceso.

En ese momento, la persona puede decidir si continúa, si reporta la situación o si bloquea al número que envió el contenido. Además, el sistema funciona de forma preventiva, ya que también activa alertas cuando detecta patrones extraños en los mensajes, incluso si el enlace no ha sido reportado previamente como malicioso.

Con más de 3.000 millones de usuarios, la plataforma resulta ideal para los estafadores. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

¿Cómo activar esta función de alerta?

La función que detecta enlaces peligrosos y advierte sobre posibles intentos de vinculación sospechosa se ha ido incorporando gradualmente en las versiones más recientes de WhatsApp. Por esta razón, mantener la aplicación actualizada es clave para acceder a estas herramientas de seguridad. Con las últimas actualizaciones, los usuarios pueden contar con mecanismos que les alertan cuando la plataforma identifica comportamientos inusuales relacionados con su cuenta.

Para comprobar que estas opciones estén activas, es necesario ingresar al menú de ‘Ajustes’ dentro de la aplicación y dirigirse a la sección ‘Cuenta’. Allí, recomiendan habilitar la verificación en dos pasos, una función que permite establecer un PIN adicional para reforzar la protección del perfil.

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También se puede acceder a las notificaciones de seguridad y activar la opción que muestra alertas en el dispositivo cuando se detecten cambios relevantes o actividades fuera de lo común.

Además, aconsejan revisar el apartado de actualizaciones de la aplicación y habilitar la opción de actualización automática para recibir las mejoras de seguridad más recientes. Con esta configuración, el sistema no solo mantiene las herramientas de protección al día, sino que también informa al usuario cada vez que se registre un intento de acceso desde un dispositivo desconocido o se detecte un comportamiento inusual en la cuenta.