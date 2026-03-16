Adiós a las estafas en WhatsApp: desactivar esta función podría ayudarle a evitar engaños que buscan dejarlo sin dinero

La protección de la información en internet se ha vuelto un tema fundamental en la vida diaria, sobre todo en plataformas de mensajería como WhatsApp. En esta aplicación se almacena una gran cantidad de datos personales, laborales e incluso financieros, convirtiéndose en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes.

Debido a su popularidad, los estafadores buscan constantemente nuevas formas de obtener información privada. Lo más alarmante es que, en muchos casos, no necesitan recurrir a métodos sofisticados, sino que se aprovechan de funciones que vienen activadas por defecto y que la mayoría de usuarios utiliza sin conocer los posibles peligros, facilitando la llegada de archivos maliciosos y fraudes digitales.

Tenga cuidado porque su WhatsApp podría descargar un virus en el celular sin que lo note. Foto: Getty Images

La función que debería desactivar para protegerse

Una de las funciones más utilizadas en WhatsApp, pero también una de las más riesgosas, es la descarga automática de archivos. Esta herramienta, que suele estar activada de forma predeterminada, hace que fotos, videos, audios o documentos recibidos en los chats se almacenen directamente en el celular sin que el usuario tenga que autorizarlo.

Aunque fue diseñada para facilitar el uso de la aplicación y ahorrar tiempo, hoy representa un posible punto débil en la seguridad. Si un delincuente envía un archivo infectado, este podría descargarse sin que la persona lo note, lo que abre la puerta al robo de contraseñas, la instalación de programas maliciosos o incluso al control de la cuenta de WhatsApp.

Si descargó estas aplicaciones en su televisor, elimínelas de inmediato: delincuentes podrían hackearlo en cuestión de segundos

Expertos en ciberseguridad recomiendan modificar la configuración de descarga automática de archivos como una de las primeras medidas para proteger la cuenta de WhatsApp. Este ajuste puede realizarse fácilmente tanto en dispositivos Android como en iPhone y permite tener mayor control sobre los archivos que llegan al teléfono.

En el caso de los iPhone, el usuario debe ingresar a WhatsApp, dirigirse a la sección ‘Ajustes’ y luego a ‘Datos y almacenamiento’. Allí es posible cambiar la configuración de descarga automática de fotos, videos y audios, estableciendo la opción en ‘Nunca’ o permitiendo las descargas únicamente cuando el dispositivo esté conectado a una red wifi.

La protección no recae solo en la aplicación, sino también en las decisiones del usuario. Foto: Getty Images

Para los teléfonos Android, el proceso también es sencillo. Se debe abrir la aplicación, pulsar el menú de los tres puntos en la esquina superior derecha, entrar en ‘Ajustes’ y posteriormente en ‘Chats’.

Desde allí se puede desactivar la función de visibilidad de archivos multimedia, evitando que los contenidos recibidos se guarden automáticamente en la galería del celular. Este cambio ayuda a disminuir el riesgo de que archivos maliciosos se descarguen sin que el usuario lo note.

No obstante, la protección no recae solo en la aplicación, sino también en las decisiones del usuario. Habilitar las herramientas de seguridad, mantenerse alerta ante mensajes sospechosos y evitar compartir códigos o datos personales con personas desconocidas son medidas clave para resguardar la cuenta.