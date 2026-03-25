Cuidado con la “papelera oculta” de WhatsApp: los archivos que no se eliminan y pondrían en riesgo su celular sin que lo note

Una de las funciones que suele pasar inadvertida de WhatsApp es la llamada “papelera oculta”, cuyo manejo adecuado podría mantener la seguridad y el correcto rendimiento del celular. Pero la acumulación de archivos multimedia en estos espacios invisibles no solo ocupa memoria, sino que también puede generar riesgos que afectan directamente la privacidad del usuario y la integridad del dispositivo.

Aunque muchos usuarios eliminan mensajes, imágenes o videos desde sus conversaciones, desconocen que estos archivos pueden permanecer almacenados en carpetas internas del sistema. De esta manera, el contenido no desaparece por completo y continúa ocupando espacio sin que el usuario tenga control total sobre él.

Los archivos recibidos por WhatsApp pueden llenar la memoria del celular. Foto: Imagen creada con la inteligencia artificial de Microsoft Bing

Este almacenamiento oculto en la aplicación podría convertirse en un punto vulnerable dentro del dispositivo. En caso de pérdida, robo o acceso no autorizado, toda la información guardada en estas carpetas puede quedar expuesta, facilitando que terceros accedan a datos personales sin mayores obstáculos.

La permanencia de archivos sensibles en la memoria interna representa un riesgo real para la privacidad. Fotografías personales, documentos de trabajo o información confidencial podrían ser consultados por personas ajenas, incluso sin que el usuario sea consciente de que dichos archivos aún existen en su dispositivo.

Adiós a los mensajes guardados: WhatsApp prepara una función que eliminará los mensajes automáticamente después de ser leídos

¿Cuáles son los riesgos?

Otra de las amenazas vinculadas a la “papelera oculta” de WhatsApp es la posible recepción de archivos con malware. Los ciberdelincuentes pueden enviar imágenes, videos o documentos contaminados que, tras ser descargados, permanecen en el sistema incluso si el usuario los elimina de la conversación.

Algunos de estos programas maliciosos tienen la capacidad de ejecutarse automáticamente, lo que significa que pueden afectar el funcionamiento del teléfono sin que el propietario realice ninguna acción adicional. Esto facilita que el dispositivo sea comprometido de forma silenciosa.

Nadie está libre de ser blanco de un ataque digital. Foto: Getty Images

El peligro aumenta cuando no se revisan ni se limpian con frecuencia las carpetas donde la aplicación almacena los archivos. La presencia de software dañino en la memoria interna puede desencadenar situaciones graves, como el robo de información, el bloqueo de datos o el acceso remoto por parte de terceros.

Por esta razón, no basta con borrar el contenido desde la aplicación. También es fundamental ingresar de manera periódica al gestor de archivos del dispositivo para eliminar cualquier elemento sospechoso que pueda representar un riesgo.