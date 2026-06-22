El ferretero de barrio ya tiene su propia app: así arranca la revolución digital de los talleres colombianos

La marca colombiana Ranger Tools lanzó una nueva aplicación móvil con el objetivo de acelerar la digitalización de las ferreterías en el país y cambiar la forma en la que operan más de 50.000 negocios familiares, que a día de hoy son el pilar de buena parte de la economía popular.

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Esta compañía se posiciona como la primera marca colombiana del sector en lanzar una plataforma tecnológica dirigida exclusivamente a ferreterías de barrio, un canal que, según Fenalco, representa entre el 2,2 % y el 2,5 % del PIB nacional y sostiene alrededor de 200.000 empleos directos y más de 450.000 indirectos en el país.

La app tendrá entre sus funciones principales la posibilidad de que los ferreteros hagan pedidos en línea, gestionen inventarios, controlen el flujo de productos y aceleren procesos comerciales desde sus celulares. Este proyecto cobra especial relevancia en un contexto en donde gran parte de estas operaciones aún se realizan de manera manual.

De acuerdo con la propia empresa, durante el año 2025, lograron vender una cifra superior a 6 millones de herramientas, una cifra récord que la estableció como una de las marcas colombianas más fuertes del sector ferretero. El siguiente paso es claro: llevar la tecnología a uno de los canales de venta más antiguos y extendidos de Colombia.

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Sobre esto, Manuel Pico, gerente general de Ranger Tools, afirmó que “aunque la tecnología está cambiando la forma de comprar y vender en todos los sectores, el ferretero de barrio sigue siendo una figura clave para millones de colombianos. Nuestro objetivo es entregarles herramientas que les permitan competir, crecer y mantenerse vigentes en un mercado cada vez más digital”.

Actualmente, más de 5.000 ferreteros ya están utilizando la plataforma tecnológica y la compañía proyecta alcanzar los 10.000 usuarios para finales de este mismo año.

Ranger Tools aclara que su apuesta va más allá de las ventas y quiere fortalecer las ferreterías de barrio. Para la empresa, es también una forma de proteger los pequeños negocios familiares que mueven la economía de cientos de municipios y barrios en Colombia.