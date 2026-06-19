Fundación Los Pisingos recibe reconocimiento internacional

La Fundación Los Pisingos fue seleccionada por la Fundación AXA como una de las tres organizaciones colombianas beneficiarias de un fondo de 1 millón de euros destinado a proyectos que previenen, detectan y atienden la violencia contra niños, niñas y adolescentes.

El anuncio fue realizado durante la visita a Colombia de Thomas Buberl, director general del Grupo AXA, quien oficializó el convenio de apoyo a las organizaciones colombianas elegidas. La iniciativa contempla un fondo de 1 millón de euros para tres proyectos en Colombia enfocados en la prevención, detección temprana, atención y recuperación frente a diferentes formas de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes.

Para la Fundación, este reconocimiento representa mucho más que un apoyo económico. Es una oportunidad para seguir tejiendo redes de protección, afecto y confianza alrededor de la niñez; para acompañar a más familias en la reconstrucción de sus vínculos; y para contribuir a que crecer en Colombia sea sinónimo de ternura, cuidado y esperanza, y no de miedo, desamparo o violencia.

“Este reconocimiento nos llena de gratitud y nos impulsa a seguir trabajando por la protección de la niñez. En Los Pisingos creemos que el amor transforma: transforma la vida de un niño cuando se siente escuchado, la de una familia

cuando recupera sus vínculos, y la de una sociedad cuando decide no ser indiferente frente al dolor de la infancia. Gracias al apoyo de la Fundación AXA, podremos fortalecer nuestra capacidad de acompañar a más niños, niñas, adolescentes y familias en la construcción de entornos seguros, protectores y llenos de oportunidades”, comenta Daniel Fernández, director ejecutivo de la fundación.