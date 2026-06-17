Arte, fútbol y cambio social: ‘Fundación Tiempo de Juego’ conmemora 20 años con gira internacional

La Fundación Tiempo de Juego anunció una agenda internacional con actividades en México y Estados Unidos para conmemorar sus 20 años de trabajo en comunidades vulnerables de Colombia.

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La propuesta reunirá literatura, arte y fútbol como parte de una estrategia para visibilizar historias de transformación social y apoyar uno de sus próximos proyectos en Soacha.

De acuerdo con la organización, la gira busca impulsar la construcción de la Sede de los Sueños, un espacio cultural, comunitario y deportivo que estará ubicado en Altos de Cazucá y que proyecta beneficiar cada año a más de 5.000 jóvenes, familias y líderes comunitarios.

En el libro que acompaña esta iniciativa, Andrés Wiesner, fundador y director ejecutivo de Tiempo de Juego, reflexiona sobre el origen del proyecto: “Creímos y seguimos creyendo que podíamos aportar a ese anhelo común desde un escenario aparentemente simple: una cancha, un balón, un grupo de niños corriendo detrás de un sueño”.

En el mismo texto agrega: “Si algo nos han enseñado estos 20 años, es que vale la pena jugarlo hasta el final”.

Así se vivirá el evento en México

La primera actividad será el 19 de junio en Ciudad de México con la presentación de La pelota de trapo vuelve a rodar, una obra compuesta por nueve crónicas que exploran cómo el fútbol ha estado presente en procesos sociales y comunitarios en Colombia.

Los autores que hacen parte del libro son:

Héctor Abad Faciolince

Patricia Nieto

Pedro Noli

Fernando Quiroz

José Navia

Estefanía Carvajal

Germán Izquierdo

Juan Francisco García

Jose Monsalve

El libro también incluye un prólogo escrito por el periodista británico John Carlin. Durante el lanzamiento se realizará una conversación entre Wiesner y el escritor Felipe Restrepo.

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¿Qué se tiene preparado para Miami?

La programación continuará el 25 de junio en Miami con La Pelota de Trapo, una exposición y subasta organizada junto con la Galería La Cometa.

La muestra reunirá obras de artistas latinoamericanos que abordan el fútbol desde distintas perspectivas sociales y culturales.

Entre los participantes están:

Vik Muniz

Camilo Restrepo

Glenda León

Carlos Castro

Iván Sikic

Johan Samboní

Gastón Ugalde.

Además de la exposición, el evento incluirá el lanzamiento del libro y un encuentro con el director de la Fundación.