Tras una edición inicial en 2025 que le auguraba un sostenido futuro, en la que movilizó a más de tres millones de personas y renovó el espíritu de cientos de miles de bogotanos y visitantes, se anunció anoche la segunda edición de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad que se realizará en septiembre de 2027. Junto con el FIAV, el evento es considerado uno de los más ambiciosos en materia cultural en la capital.

Al respecto, Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, aseguró que esta bienal se hace “no solo porque era el sueño compartido de muchas personas, sino porque reconocemos el valor del arte y el poder que tiene la cultura para entendernos aún en medio de la polarización. Esa diferencia que habita nuestro territorio debe ser una diversidad que nos una; no que nos fracture. Seguiremos apostando para que Bogotá tenga una Bienal que nos proyecte hacia el futuro y nos permita ponernos en comunicación con otras ciudades del hemisferio”.

La Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá regresa en 2027 y anuncia a su Comité Curatorial. Foto: SCRD / A.P.I.

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La BOG27 anuncio también su comité curatorial, que estará a cargo de evaluar, discutir, orientar y ejecutar el desarrollo de los contenidos artísticos. Este equipo conceptualizará y desarrollará el eje curatorial, acompañando los proyectos artísticos en todas sus etapas. Sus seis integrantes son:

Magalí Arriola (curadora jefe): escritora y curadora independiente mexicana. Fue directora del Museo Tamayo en la Ciudad de México de 2019-2025 y curadora del Pabellón de México en la 58 Exposición Internacional de Arte de La Bienal de Venecia en 2019.

⁠José Esparza Chong Cuy (curador jefe): curador y arquitecto mexicano. Es director ejecutivo y curador jefe de Storefront for Art and Architecture en Nueva York desde 2018. Fue curador del Pabellón de Kosovo en la 61 Exposición Internacional de Arte de La Bienal de Venecia en 2026.

Juan Ricardo Rincón Gaviria (director): Ejerce como director de la Bienal Internacional de arte y ciudad desde el 2025. Fundador de Taller Paralelo Arquitectos y de la Feria del Millón. Es curador en jefe de Voltaje Salón de Arte y Tecnología.

María Paula Bastidas (curadora asociada): Curadora e investigadora colombiana con enfoque en arte contemporáneo, identidad, memoria y saberes locales.

Juliana Steiner Fraser (curadora asociada): Curadora e investigadora colombiana. Cofundó Espacio Odeón en Bogotá y recientemente curó Ecotono: Chagras, Payaos, Camellones para Common Ground, una iniciativa curatorial internacional del CHRA y el Fisher Center LAB de Bard College.

Elkin Rubiano (curador pedagógico): director de Humanidades y Estudios Literarios de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Sus campos de trabajo son la teoría estética, la crítica cultural y las relaciones entre arte, ciudad y espacio público.

La escritora y curadora independiente mexicana Magalí Arriola será curadora jefe de la BOG27. Foto: SCRD / A.P.I.





Convocatorias para artistas locales

La Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG27 apuesta por posicionar a Bogotá como capital de las artes, la cultura y la diversidad, y fortalecer su proyección internacional mediante la circulación de artistas, conocimientos y prácticas culturales. Es por eso que desde el 15 de julio se encuentran abiertas cuatro convocatorias por 1.000 millones de pesos, dirigidas a artistas, curadores, colectivos y agentes culturales locales que quieran dejar huella en la ciudad:

*⁠BOG27 Bogotá inédita*

Se seleccionarán cuarenta iniciativas inéditas con un incentivo de cuatro millones de pesos, con capacidad de dialogar con el territorio y aportar nuevas miradas sobre la vida y sus manifestaciones en la ciudad desde lenguajes diversos. Fecha de cierre: 21 de agosto de 2026.

*⁠BOG27 Intervenciones barriales*

Se seleccionarán cuatro propuestas, cada una con un incentivo de cuarenta millones de pesos, destinadas a la realización de una intervención artística de alto impacto territorial. Fecha de cierre: 21 de agosto de 2026.

*⁠BOG27 Curadurías independientes*

Las iniciativas deberán proponer exposiciones inéditas integradas por artistas contemporáneos cuyas obras desarrollen una propuesta coherente con el eje curatorial. Las obras y exposiciones deberán permanecer abiertas al público durante la totalidad del periodo de realización de la Bienal. Se divide en tres categorías y cierra el 5 de octubre de 2026:

Categoría 1: Curaduría Lugar Específico – Alianza Francesa sede Centro - Un incentivo de setenta y cinco millones de pesos. Categoría 2: Curaduría Lugar Específico – Centro Colombo Americano - Un incentivo de setenta y cinco millones de pesos. Categoría 3: Curadurías para Espacios Independientes - Dos incentivos de cien millones de pesos.

Aquí puede conocer los términos y condiciones e inscribirse en estas convocatorias.

BOG25: legado vivo

Con una muestra conformada por más de 250 artistas locales, nacionales e internacionales de 12 países, una curaduría central que interpeló desde el arte la noción de felicidad y bienestar en Bogotá, cinco curadurías independientes, una amplia muestra de arte barrial y popular, y una delegación de mujeres artistas de la Ciudad de México como invitada de honor, la BOG25 puso el arte al alcance de todos los públicos y edades en espacios públicos y expositivos de acceso gratuito en sus 28 sedes.

La primera edición de la Bienal también logró un destacado impacto social, de inclusión y diversidad, al abrir el espectro y la actividad artística a la participación de personas en situación de discapacidad, exhabitantes de calle y personas en proceso de superación de vida de calle, personas LGBTIQ+, niños, jóvenes y adultos mayores, quienes cocrearon obras y disfrutaron actividades de mediación en el marco del evento.

Foto: Monsalve-BOG25

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La BOG25 dejó un legado artístico permanente a la ciudad: el inicio de la restauración de la obra Auras Anónimas de la maestra Beatriz González; el monumento Umbral de Carlos Castro Arias en homenaje al personal de la salud; el mural Tapas por la felicidad, elaborado por 24 personas en proceso de superación de vida en calle con 80.000 tapas plásticas y material reciclado en la estación Bicentenario de TransMilenio; y 137 intervenciones de arte urbano en 8 portales y 37 estaciones del sistema de transporte público.

La bienal dejó, además, un importante legado editorial: un libro de arte concebido como catálogo y memoria de su primera edición, realizado gracias al apoyo de la CAF (banco de desarrollo de América Latina y El Caribe). Esta publicación fue desarrollada y editada por Diego Garzón y María Paula Bastidas en colaboración con el estudio de diseño Taller Agosto, y reúne los principales contenidos curatoriales, obras, artistas y experiencias de la Bienal. Este proyecto permite preservar y proyectar en el tiempo el conocimiento producido por el evento, ampliar su circulación nacional e internacional y consolidar una memoria tangible de una de las apuestas culturales más ambiciosas de Bogotá.