La exhibición ‘Pulsos del río Bogotá’ prueba que el arte tiene todo que ver con conflictos y sanaciones socioambientales

En días de racionamiento de agua y calentamiento global, cuando se habla de construir una autopista entre una reserva natural, se hace más pertinente que nunca anotar que, con respecto al río Bogotá, se habla mucho pero se hace poco. Aun así, se ha avanzado. Gracias a líderes y comunidades que habitan su cuenca y de ingenieros dedicados, ya no se denigra del río como un cuerpo de agua condenado a su suerte negra, descuidada, tóxica y altamente contaminada, incapaz de albergar vida.

En muchos tramos de su recorrido de casi 380 kilómetros, desde su nacimiento en el páramo de Guacheneque, en Villapinzón, hasta desembocar en el río Magdalena, en Girardot, esa es la triste realidad, pero ya no lo define. Dejar de verlo y hablarlo como un botadero irrecuperable es necesario. El río no solo no tiene la culpa de haber sido abandonado a su suerte por décadas, es capaz de limpiarse si se le ayuda en serio.