La verdadera cara del papa Francisco, la titánica tarea del escritor Javier Cercas en su más reciente libro que presentará en la FILBO

Se puede ser o no fiel a la Iglesia católica, pero el destino del santo padre es un hecho que tiene relevancia mundial. Por eso, hablar del papa Francisco no es menor cosa o al menos así lo cree Javier Cercas, el novelista español autor de títulos como El móvil, El inquilino, El vientre de la ballena, Soldados de Salamina o Anatomía de un instante. Los libros de Cercas han sido traducidos a más de 30 idiomas y él ha recibido galardones como el Premio Nacional de España o el Prix du Livre Européen otorgado por el Parlamento Europeo.

Cercas, “un loco sin Dios”, se dedicó a seguir los pasos del papa Francisco, el “loco de Dios”, hasta el fin del mundo. Se fue detrás del apasionado del tango, adicto al mate, al fútbol y al San Lorenzo de Almagro, el “club más humilde de Buenos Aires”, hasta Mongolia, en la periferia del planeta. Una empresa nunca antes vista, pues el Vaticano no le había abierto sus puertas de par en par a un escritor. Cercas, como su libro, es único, así como también el viaje emprendido por el papa en 2023. Este viaje excepcional, de acuerdo con la revista especializada The Diplomat, tuvo una connotación estratégica en términos geopolíticos.

Mongolia, el fin del mundo

En su investigación, el novelista español señaló que el viaje apostólico del santo padre por Mongolia reivindicó su espíritu misionero. Fue el mismísimo Lorenzo Fazzini, responsable de la Libreria Editrice Vaticana, la editorial de la Santa Sede, quien explicó la razón. “Francisco no ha visitado los grandes países católicos, pero viaja a Mongolia, un país budista con algo más de 3 millones de habitantes y apenas 1.500 católicos. Este papa quiere ir a donde nadie quiere ir, al lugar más remoto y difícil”.

El viaje apostólico de Francisco a Mongolia fue el número 43 y el primero de un papa al país asiático apretado entre Rusia y China. Antes de iniciar este periplo, Francisco había visitado 59 naciones, cifra no tan excepcional si se compara, por ejemplo, con Juan Pablo II, un trotamundos que visitó 109 países. Lo que ha llamado la atención sobre los viajes de la actual cabeza de la Iglesia católica no es tanto la cantidad, sino los destinos. “Un listado de nombres que llaman la atención por la escasez de países centrales en la cosmovisión occidental”, escribió Cercas en su libro.

Para el papa Francisco existen tres periferias: la geográfica, la religiosa y la social. Es decir, la de los centros alejados de la metrópoli, la de los lugares donde no hay un dios y la de los “desheredados de la tierra”. Ir a Mongolia fue excepcional para el resto del mundo, pero no para Francisco , un hombre que antes de convertirse en papa ya era popular en las “villas miserias” de Buenos Aires, donde pasaba los fines de semana entre charlas, confesiones y en la casa de los más necesitados.

El 31 de agosto de 2023, el viaje del sumo pontífice a Mongolia se hizo realidad. El avión papal en dirección a Ulán Bator partió a las 6:30 p. m. La aventura de Javier Cercas también comenzó esa tarde, no solo con el objetivo de desentrañar al vicario de Cristo, sino para responder, además, a la pregunta que su madre le había lanzado años antes. Cercas viajaba para preguntarle al mismísimo papa Francisco si su madre iba a ver a su esposo cuando ella muriera. Cercas tenía la misión de acompañar a Francisco en su paso por Mongolia y conocer los secretos de la resurrección de la carne y la vida eterna.

El viaje a Mongolia duró cuatro días, tiempo suficiente para que el sumo pontífice pronunciara cinco discursos, se reuniera con ese grupo de apenas 1.500 católicos y corroborara la hipótesis sobre la razón de dicha gira. En un acto que se desconoce aún si fue o no improvisado el día antes de terminar el viaje, el papa Francisco lanzó un mensaje que Cercas recogió así: “Quisiera aprovechar la presencia de estos dos hermanos, el cardenal emérito de Hong Kong y el cardenal Stephen Chow Sau-yan, para mandar un saludo al noble pueblo chino. A todos les deseo lo mejor. Seguid adelante. Progresad. Y a los católicos chinos les pido que sean buenos cristianos y buenos ciudadanos”. Para el español, ese momento resignificó la visita del “loco de Dios” a Mongolia: “El papa ha viajado a Mongolia porque no puede viajar a China o al menos para acercarse a China”.

Tras su regreso a España, Cercas continuó siendo ateo. Seguir los pasos de Francisco durante cuatro días en el fin del mundo lo cambió, pero no su creencia. Lo que modificó fue su perspectiva sobre el argentino, un “hombre en lucha consigo mismo: contra su propio carácter, contra sus propias flaquezas, contra sus propios demonios”. Según Cercas, Bergoglio no solo no es Superman, es solo un hombre normal y corriente. Y ese es su secreto. “Eso es lo que lo convierte de verdad en un cristiano sentado en la silla de san Pedro”.