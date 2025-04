Murió Francisco, el entrañable papa del pueblo. Luto en el mundo entero

¿Qué será del mundo sin el papa Francisco?

El mundo sin el papa Francisco perderá uno de sus pocos polos a tierra universales, en una era en la que es lo radical, lo rápido y lo brutal lo que manda la parada. El argentino asumió su pontificado con la humildad de los jesuitas, pero también con una enorme ambición por servir. Dejó de lado la imagen rígida de los papas de antaño, con sus joyas y trajes ceremoniales, y se entregó a la gente. Se convirtió en una especie de estrella de rock aclamada en todos los países. No hubo viaje en el que no fuera recibido por millones.

El papa recordó en su libro esa narración de sus ancestros con detalles alucinantes. Los pasajeros, muchos de los cuales no conocían el mar ni sabían nadar, caían de golpe entre las aguas infestadas de tiburones, mientras los “rezos y gritos se mezclaban” . Más de trescientas personas murieron en esa tragedia, pero no los Bergoglio.

“Mis abuelos y su único hijo, Mario, el muchacho que iba a ser mi padre, compraron el pasaje para esa larga travesía en aquel buque que zarpó del puerto de Génova el 11 de octubre de 1927, rumbo a Buenos Aires. Pero no embarcaron. Por mucho que lo intentaron, no consiguieron vender a tiempo cuanto tenían. Al cabo, muy a su pesar, los Bergoglio tuvieron que devolver el pasaje y aplazar la partida para Argentina. Por eso estoy ahora aquí. No se imaginan la de veces que se lo he agradecido a la Divina Providencia”, escribió conmovido.