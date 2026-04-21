El mensaje que envió Nicolás Maduro desde la cárcel por el aniversario de la muerte del papa Francisco

Desde su cuenta de X, el caído dictador venezolano, Nicolás Maduro, envió un mensaje desde la red social a raíz del aniversario de un año de la muerte del papa Francisco.

El exlíder de Venezuela firmó un texto desde su prisión en Nueva York, donde permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn tras su detención por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas.

“Con motivo del primer año de su partida física, rindo homenaje, con profunda admiración y cariño, al papa Francisco. En nombre de Venezuela, reconozco su valentía, su palabra clara y su amor por los pueblos que sufren. Francisco siempre llamó a la paz, al diálogo y a la defensa de la dignidad humana frente al mal, la injusticia y la mentira”, dice la primera parte del mensaje.

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Maduro siempre declaró ser muy cercano a las ideologías y pensamientos del fallecido pontífice, a pesar de las grandes críticas que tuvo en vida a la represión y a la dictadura que lideró desde 2012 hasta su captura por cargos relacionados con narcotráfico y posesión ilegal de armas.

“Gracias a su amor y a su cercanía con nuestro pueblo, hoy Venezuela venera con alegría a San José Gregorio Hernández y a Santa Carmen Rendiles en el altar católico universal”, asegura el texto en referencia a los dos santos venezolanos beatificados recientemente por la Iglesia Católica.

Maduro envia mensaje de esperanza y unidad desde la prisión en Estados Unidos. Foto: Foto: Getty/ AP

“En agradecimiento por su solidaridad, y con el deseo de hablar con Dios desde el corazón y buscar siempre la verdad, comparto su enseñanza sobre la oración, tal como aparece en el Evangelio de Lucas 11, 1-4 y 9-10. ¡Gracias, papa Francisco! Sembraste esperanza para siempre”, cierra el texto compartido en la cuenta de Nicolás Maduro.

Usualmente, la cuenta de X de Maduro ha compartido varios mensajes firmados por el exmandatario desde Nueva York, muchos de estos de carácter religioso o político.

Hace unos días apoyó la convocatoria oficialista a una peregrinación nacional contra las sanciones, liderada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Nicolás Maduro envía varios mensajes desde su cuenta de X. Foto: FB/NicolasMaduro

“Saludamos y respaldamos la convocatoria de la presidenta encargada, nuestra hermana Delcy Rodríguez, a esta gran peregrinación nacional por una Venezuela sin sanciones y en paz”, expresa el nuevo texto publicado.

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“Pueblo amado de Venezuela, hermanas y hermanos de nuestra patria, pueblos del mundo: en este 19 de abril, día de independencia, día de pueblo, día de patria viva, Cilia y yo enviamos una palabra de fe, de amor y de esperanza. La peregrinación permanente por la unión, la libertad y la felicidad de nuestra patria”, señala el documento.