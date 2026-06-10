EE. UU. dice que terminó nueva ola de ataques contra Irán y se refiere a presunto cierre del estrecho de Ormuz

El ejército estadounidense afirmó este miércoles, 10 de junio, haber “completado” su más reciente ola de ataques contra Irán, llevada a cabo en la madrugada del jueves, en la que alcanzó “centros de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea”.

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“Miembros del Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea y la Armada de EEUU realizaron disparos de precisión contra objetivos iraníes que suponían una amenaza para las fuerzas estadounidenses y los buques mercantes internacionales que transitaban por aguas regionales”, publicó en X el mando encargado de las operaciones militares en Oriente Medio.

En esa misma línea, medios oficiales iraníes afirmaron este que Irán bombardeó el cuartel general de la 5ª Flota de Estados Unidos en Baréin, en respuesta a los nuevos ataques de Washington contra su territorio.

Los drones lanzados tuvieron como objetivo antenas de comunicaciones, así como radares del sistema antimisiles Patriot, informaron las agencias Fars y Mehr. Sirenas “sonaron” al mismo tiempo en Baréin, informó el Ministerio del Interior de ese país en la red social X.

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Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la cadena Fox News que líderes de Irán le habían llamado vía telefónica para pedirle que detenga los bombardeos contra su territorio.

Trump afirmó también que las fuerzas estadounidenses lanzaron 49 misiles Tomahawk durante una nueva incursión aérea llevada a cabo la madrugada del jueves en Irán.

BREAKING: The U.S. is taking "millions of barrels of oil" out of Iran every night, President Trump announces.



"I'm going to tell you because they just figured it out. So now that they figured it out, I can tell you it was very hard for me. I wanted to say it so badly."



"When… pic.twitter.com/sf3rucqhAj — Fox News (@FoxNews) June 10, 2026

Si Teherán no acepta las condiciones de Washington para poner fin a la guerra, que comenzó el 28 de febrero, “el presidente Trump dijo, y cito textualmente: ‘Mañana por la noche los bombardearemos hasta dejarlos hechos polvo’”, afirmó el periodista Trey Yingst, quien habló con el presidente.

Los Guardianes de la Revolución desmintió de inmediato al presidente estadounidense, según informó la agencia estatal de noticias IRNA.

“Se desmiente rotundamente la afirmación de Trump de que funcionarios iraníes se hayan puesto en contacto con él; se trata de una excusa para eludir la guerra”, declaró el ejército ideológico iraní.

El primer misil hipersónico de Irán, el Fattah, ondea junto a una bandera iraní en un camión durante un desfile militar en conmemoración del aniversario de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), frente al Santuario de Jomeini, al sur de Teherán, Irán, el 21 de septiembre de 2024. Foto: NurPhoto via Getty Images

Medios iraníes reportaron explosiones en la costa sur del país, cerca de Ormuz, vía clave para el tránsito de hidrocarburos y donde las fuerzas estadounidenses ya habían golpeado instalaciones de defensa aérea, radares y otras infraestructuras.

Tras estas hostilidades, el ejército iraní anunció de inmediato que atacaría cualquier embarcación que atraviese ese estrecho, y anunció que ahora estará “completamente cerrado a cualquier tipo de barco, incluidos los petroleros y los buques mercantes”.

La Armada iraní, citada por los medios del país, incluso informó que “dos buques que intentaban cruzar ilegalmente” esa vía fueron “atacados”.

🚫 CLAIM: Iranian media sources are claiming that Iran has attacked a U.S. warship in the Strait of Hormuz. FALSE.



✅ TRUTH: No U.S. warships have been struck. pic.twitter.com/hdA9UcPKVS — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

Sin embargo, las fuerzas de Washington desmintieron que Ormuz esté obstruido: “REALIDAD: Los buques comerciales continúan transitando por el estrecho esta noche”.