Lula le respondió a Trump por los aranceles a Brasil y lanzó dura advertencia: “Nadie nos derrotará con mentiras”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió este domingo a las nuevas medidas comerciales impulsadas por Donald Trump con un artículo publicado en The Washington Post, en el que calificó los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos brasileños como un “error estratégico” y aseguró que responden a intereses políticos más que económicos.

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En su columna, el mandatario recordó que hace un año Trump anunció un arancel del 50 % para productos provenientes de Brasil y sostuvo que, desde el primer momento, la decisión estuvo ligada a la situación política de su país, al mencionar al expresidente Jair Bolsonaro.

Según Lula, aunque su Gobierno sostuvo conversaciones con Washington y presentó argumentos técnicos para evitar la medida, Estados Unidos terminó aplicando nuevos gravámenes que oscilan entre el 12,5 % y el 37,5 %.

El jefe de Estado brasileño afirmó que estas decisiones terminarán afectando también a los propios consumidores y empresas estadounidenses, pues varios sectores industriales dependen de materias primas e insumos provenientes de Brasil.

Además, advirtió que las cadenas de producción entre ambos países podrían verse alteradas y que muchas compañías brasileñas buscarán nuevos socios comerciales.

Lula también expuso cifras para respaldar su postura. Señaló que las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo desde 1997 y que, durante el primer semestre, el comercio bilateral se redujo un 12,8 %, mientras que los intercambios con la Unión Europea crecieron un 6,1 % y con China un 15,9 %.

Uno de los apartados más duros del artículo estuvo dirigido a la política exterior estadounidense en la región. Allí aseguró que América Latina y el Caribe “no necesitan portaaviones rondando sus aguas ni castigos tarifarios”, sino aliados confiables que promuevan la inversión, el comercio y el desarrollo económico.

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El mandatario brasileño también rechazó las acusaciones hechas por Trump para justificar las tarifas y sostuvo que su país ha fortalecido la lucha contra los delitos ambientales, protegido su infraestructura digital y mantenido una política de respeto por la soberanía de otros Estados.

En el cierre de su mensaje, Lula dejó una de las frases más contundentes del texto al afirmar que “nadie nos derrotará con base en mentiras”. Asimismo, reiteró que Brasil seguirá dispuesto a mantener un diálogo abierto con Estados Unidos, aunque subrayó que el futuro de su país “compete solo a los brasileños, sin interferencia externa ni subordinación”.