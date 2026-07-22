“No vamos a quedarnos llorando”: Lula reta a Donald Trump tras imposición de aranceles a Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este miércoles, 22 de julio, que su gobierno no va a quedarse “llorando” y buscará nuevos mercados ante el arancel del 25 % que Estados Unidos impuso a varios productos brasileños.

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El gravamen entró en vigencia este miércoles, tras una investigación de Washington sobre prácticas comerciales desleales por parte de la mayor economía de América Latina.

Brasil rechaza la acusación y considera que el arancel es injusto.

🇧🇷🗣 'Nunca encontramos reciprocidade': Brasil segue negociações com EUA, mas buscará outros compradores



❗️ Apesar de criticar as tarifas impostas pelos EUA, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (@LulaOficial) afirmou que o Brasil continuará negociando com a Casa Branca.



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“No vamos a quedarnos llorando por un producto que no les vendimos a ellos, (…) vamos a buscar otros compradores”, dijo el izquierdista Lula durante el anuncio de un plan de créditos para los sectores afectados por la sobretasa.

En un principio, el mandatario había anunciado que usaría una ley de reciprocidad comercial. Pero su vicepresidente, Geraldo Alckmin, bajó el tono el martes al descartar una retaliación.

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“Nosotros no nos vamos a levantar de la mesa de negociación. Ellos son los que no quieren negociar”, dijo Lula este miércoles.

Las sobretasas se perfilan como un importante punto de conflicto de cara a las presidenciales de octubre, en las que Lula enfrentará al senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), aliado del mandatario estadounidense Donald Trump.

Donald Trump y Lula da Silva Foto: Captura de pantalla de X @LulaOficial

El gobierno dará créditos por 18.500 millones de reales a las empresas afectadas y anunció que ayudará a “diversificar” sus mercados.

Productos como la carne de res y el café quedaron exentos del nuevo arancel, pero los sectores de maquinaria, calzados, madera y plásticos serán castigados.

Brasil está entre varios países que podrían ser sujetos próximamente a nuevos aranceles del 12,5 % por no imponer prohibiciones a la importación de bienes procedentes del trabajo forzado.

El gobierno de Lula rechaza esta acusación de Washington y espera que, en caso de que sea impuesta, esta segunda sobretasa no se sume al 25 %, dijo a periodistas el ministro de Comercio, Márcio Elias Rosa.

Lula da Silva y Donald Trump. Foto: Getty Images

En rechazo de estas medidas “unilaterales” por parte de Washington, Brasilia ha argumentado que “no existe justificación alguna”, ya que “Estados Unidos ha acumulado un superávit comercial de bienes y servicios con Brasil por un valor de 424.500 millones de dólares en los últimos 15 años; en 2025, el 76 % de las importaciones provenientes de Estados Unidos ingresaron al país sin pagar aranceles, y la tasa media aplicada a productos estadounidenses fue de solo el 3,1 %”.

Con información de Europa Press*