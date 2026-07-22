Sicarios asesinaron cruelmente a balazos a alcalde: autoridades investigan el hecho

Un alcalde fue asesinado a tiros dentro de la sede del ayuntamiento en una localidad del centro de México, según confirmaron las autoridades de esa jurisdicción. El hecho ocurrió en una zona con presencia documentada de organizaciones dedicadas al narcotráfico, donde los organismos de seguridad mantienen operativos permanentes.

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La víctima fue identificada como Valentín Lavín, presidente municipal de Temoac, en el estado de Morelos, quien militaba en la corriente política de la presidenta Claudia Sheinbaum. Medios de comunicación locales informaron que el funcionario ya había sobrevivido a un ataque con arma de fuego registrado el pasado mes de enero en esa misma zona.

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Tras el reporte de las detonaciones en la sede administrativa, los peritos e investigadores se desplazan al sitio para iniciar las diligencias correspondientes. La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó el hallazgo de la persona fallecida mediante un comunicado oficial emitido poco después de la intervención de los cuerpos de socorro.

Operativos de seguridad y contexto del narcotráfico

En la región de Morelos, departamento colindante con la Ciudad de México y el estado de Guerrero, operan diversos grupos del crimen organizado.

Las autoridades estatales desplegaron un dispositivo de búsqueda en los alrededores con el objetivo de dar con el paradero de las personas responsables del ataque e identificar las rutas de escape utilizadas.

#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este miércoles 22 de julio, en donde perdió la vida el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín… pic.twitter.com/QSmjaSQoh9 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) July 22, 2026

La violencia contra gobernantes locales registra cifras elevadas en el territorio mexicano durante las últimas dos décadas. Desde el año 2006 se contabilizan cerca de cien homicidios dirigidos a mandatarios municipales, coincidiendo con la intensificación de las acciones operativas contra el tráfico de drogas en las distintas regiones del país.

Antecedentes de agresiones a mandatarios locales

Entre las agresiones recientes contra autoridades regionales se encuentra el caso reportado en el estado de Michoacán en el mes de noviembre. En esa oportunidad, el alcalde Carlos Manzo fue atacado a balazos mientras participaba en las actividades públicas conmemorativas del Día de Muertos en un municipio de la zona aguacatera.

Homenaje al alcalde Carlos Manzo, Morelia, Michoacán, estado de México. (Photo by Enrique Castro / AFP) Foto: AFP

Las investigaciones en el estado de Morelos continúan bajo la recolección de material probatorio en el lugar de los hechos. Los organismos judiciales buscan esclarecer los móviles del crimen de Valentín Lavín y determinar si existían amenazas previas vinculadas al ejercicio de su cargo en la administración local.

*Realizado con información de AFP*