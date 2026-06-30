Un adolescente es el sicario de la peligrosa banda conocida como Los Comechivas en Cundinamarca. Así fue su captura

Alias Kevin es un adolescente que se ganó, a punta de muertos, el título de sicario a órdenes de la organización criminal conocida en Cundinamarca como Los Comechivas. El menor fue capturado tras su más reciente asesinato, un traficante que firmó su sentencia de muerte tras una deuda con Los Comechivas.

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El adolescente, de acuerdo con la investigación, tiene un prontuario criminal de un adulto. Su paso por Los Comechivas lo aprovechó para demostrar una vasta experiencia, la mitad inventada, la otra comprobada. En video quedó registrado cuando asesinó a Yonatan Fernando Preciado, conocido con el alias de Purrini.

“Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) materializaron la aprehensión, por orden judicial, de un adolescente conocido con el alias de Kevin. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, el adolescente haría parte de la estructura delincuencial conocida como Los Comechivas, donde presuntamente desempeñaría el rol de sicario”, dijo la Policía de Cundinamarca.

El coronel Mauricio Arley Herrera, Comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, entregó detalles de la investigación contra el menor de edad, su participación en los hechos materia de judicialización y la vinculación de alias Kevin con la organización criminal, principalmente orientada a asesinar personas.

“Así mismo, es señalado como el presunto autor material de los hechos ocurridos el 4 de septiembre de 2025 en una clínica del municipio de Girardot, donde perdió la vida Yonatan Fernando Preciado, conocido con el alias de Purrini”, explicó el oficial tras la captura del menor.

Alias Kevin, sicario a órdenes de la organización criminal conocida en Cundinamarca Foto: Suministrada (API)

El joven fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. La Policía aseguró que con esta aprehensión se logra un importante avance en el esclarecimiento de este homicidio y se continúa afectando las estructuras delincuenciales responsables de hechos violentos en la región.