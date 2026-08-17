MinTransporte reaccionó ante multas impuestas a conductores que llevaban ayuda humanitaria y tomó decisión: “Inexplicable”

El Ministerio de Transporte hizo este lunes festivo, 17 de agosto, un llamado a todos los concesionarios viales para que actúen con “empatía, solidaridad y sentido de urgencia frente al dolor de las familias damnificadas por el sismo”, luego de conocer dos casos de imposición de comparendos a conductores de vehículos que movilizaban ayuda humanitaria.

El primero de ellos ocurrió en el departamento de Tolima, en la estación de pesaje ubicada en el sector del peaje Coello Cocora, correspondiente a la concesión APP GICA, bajo supervisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Este hecho se hizo viral en las redes sociales, luego que los afectados expusieran por medio de un video en Instagram que les fue impuesto un comparendo que asciende a 1,2 millones de pesos por llevar sobrepeso de alrededor de 60 kilos en un camión.

Imponen multa de $1,2 millones a conductor que llevaba ayuda humanitaria al Eje Cafetero: “Qué tristeza este es el país que tenemos”

El otro caso sucedió en Córdoba, en el municipio de Planeta Rica, sector Brasilia, dentro de la concesión Ruta al Mar, a cargo de Construcciones El Cóndor y también bajo supervisión de la ANI.

Uno de los comparendos fue impuesto en el departamento de Tolima, en la estación de pesaje ubicada en el sector del peaje Coello Cocora. Los afectados expusieron el caso en redes sociales. Foto: Captura de pantalla Instagram

“El Gobierno nacional adoptó medidas excepcionales para facilitar la movilización de ayuda humanitaria, maquinaria y equipos hacia las zonas afectadas. Estas instrucciones deben ser conocidas y aplicadas por concesionarios y por todo el personal que opera peajes, estaciones de pesaje y puntos de control”, dijo el Ministerio.

“Resulta inexplicable que un vehículo que lleva ayuda para familias que lo han perdido todo termine sancionado por desconocimiento de una instrucción que busca precisamente facilitar esa ayuda. Aquí necesitamos empatía, sentido común y solidaridad. La instrucción del presidente Abelardo de la Espriella es clara: la emergencia es la prioridad. Les pido a todos los concesionarios que se alineen con ella y garanticen que estas medidas sean conocidas hasta por el último funcionario que está en una báscula, un peaje o un punto de control”, señaló la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

Respecto a los dos casos, el Ministerio afirmó que instruyó a la ANI y a los dos concesionarios de las vías a que levanten las multas impuestas a los vehículos que transportaban la ayuda humanitaria y se alineen con “la necesidad que está viviendo el país”. “Este es un momento para facilitar, colaborar y actuar con solidaridad. La prioridad son las familias afectadas y todos tenemos que poner de nuestra parte”, subrayó.

Así avanza la recuperación de las vías tras el terremoto; MinTransporte entregó reporte oficial

La entidad finalmente reiteró el llamado a todos los concesionarios viales a socializar inmediatamente las medidas excepcionales con sus equipos operativos y garantizar su cumplimiento efectivo en terreno.

“En una emergencia, ningún procedimiento puede convertirse en un obstáculo para que alimentos, agua, medicamentos y demás ayudas lleguen oportunamente a los damnificado”, sostuvo.