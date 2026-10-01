Revelan detalles del menor que habría asesinado a Jhon Calzones en Casanare. Aceptó cargos

Se conocen los primeros detalles detrás del crimen del exalcalde de Yopal (Casanare), Jhon Jairo Torres Torres, más conocido como Jhon Calzones, quien perdió la vida después de un ataque sicarial en zona rural de ese municipio.

La Fiscalía confirmó que el menor de 17 años aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y porte de armas de fuego; por esa situación, un juez de la República decidió dictarle medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada, como está establecido en el Sistema de Responsabilidad Penal.

En una transmisión en vivo, alias Jhon Calzones había advertido que querían asesinarlo

En medio de la imputación de cargos contra el menor, las evidencias y las pruebas recogidas dentro de la investigación permitieron documentar la presunta participación del adolescente en el ataque armado que se registró el pasado 29 de septiembre en Yopal, Casanare.

La Fiscalía confirmó que el joven se habría trasladado en una motocicleta como parrillero hasta el lugar de residencia del exmandatario, ubicado en ese municipio, y disparó en varias oportunidades contra la víctima que murió pocos minutos después del atentado sicarial.

El menor de 17 años habría intentado escapar a bordo de la moto, pero tuvo un accidente que frustró su fuga. La comunidad, al parecer, aprovechó la caída del implicado para detenerlo y entregarlo a unifrmado de la Policía Nacional.

Mientras ocurría todo eso, Jhon Calzones era trasladado de urgencias a un centro asistencial, pero la gravedad de las heridas recibidas provocaron su muerte.

La principal hipótesis

Los investigadores detrás de este crimen tienen información preliminar que indica que el crimen habría sido ordenado por una persona que se encuentra en la cárcel, pero las actividades de policía judicial tratan de precisar esa versión o hallar otras hipótesis detrás del crimen.

Un fiscal de la Seccional Casanare presentó al menor de 17 años ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Aunque el joven aceptó los cargos, el juez decidió enviarlo a cumplir una medida de internamiento mientras avanza la investigación que podría destapar los nombres de los otros supuestos responsables detrás del crimen del exalcalde de Yopal.

Jhon Jairo Torres se ganó su apodo por vender ropa interior en un local de Yopal, construyó una de las urbanizaciones más grandes del departamento y terminó condenado por urbanización ilegal.