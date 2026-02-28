Política

Exalcalde de Yopal, Jhon Calzones, golpeó al periodista Martín Mesa: “Respéteme”

El político Jhon Jairo Torres agredió física y verbalmente al periodista del medio ‘El Nuevo Oriente’.

Redacción Semana
28 de febrero de 2026, 1:14 p. m.
El exalcalde de Bogotá Jhon Jairo Torres, conocido como Jhon Calzones, golpeó al periodista Martín Mesa.
El exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, agredió físicamente al periodista Martín Mesa Paredes. El ataque verbal y físico contra el comunicador quedó registrado en un video en el que se evidencia cómo el político, conocido como Jhon Calzones, agrede al reportero.

La agresión ocurrió el viernes 27 de febrero en un establecimiento de la zona. En el material audiovisual se aprecia al periodista del medio El Nuevo Oriente sentado en una mesa mientras el exalcalde lo aborda para increparlo.

“Yo no, no tengo nada que ver, Jhon Jairo. Hágame el favor, a mí me respeta, hermano, estoy atendiendo una llamada”, le dice el periodista al exalcalde de Yopal al comienzo del video.

Cuando el comunicador se voltea para responder a la llamada que tenía en su teléfono celular, el exalcalde le da un golpe en el hombro y le grita: “Póngame cuidado”

En ese momento, el periodista le exige respeto: “No me joda, hermano”. Entonces, el exalcalde le exige que le ponga atención y le responde: “Respéteme, gonorrea”.

En la grabación se escucha cómo una mujer, quien estaría registrando los hechos con su celular, pide que llamen a la Policía. El periodista le pide al hombre que “no le ponga una mano encima” y en el material audiovisual se aprecia cómo el exalcalde pone una botella de cerveza sobre la mesa, lo que sugiere que el político estaba en estado de alicoramiento cuando agredió al comunicador.

“Yo se lo advertí”, le dice reiteradamente Torres a Mesa Paredes, mientras él le responde: “Yo no tengo ningún problema con usted, señor Torres”. En ese momento el exalcalde le da dos golpes en la cara al periodista.

Los periodistas de Casanare publicaron un comunicado en el que rechazaron el ataque físico del que fue víctima su colega reportero. En esa misiva advirtieron que lo sucedido se constituye como un ataque a la prensa y recordaron que Torres ha sido investigado por sus actividades como urbanizador ilegal.

