Casanare refuerza su estrategia de turismo de reuniones con Yopal como hub MICE de la Orinoquía

Yopal continúa fortaleciendo su posicionamiento en la industria de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (MICE), en el marco de la estrategia de Casanare para impulsar el turismo de negocios y eventos. Así lo refleja el informe institucional Yopal, ciudad de eventos y negocios, presentado por la Cámara de Comercio de Casanare.

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De acuerdo con el reporte, el Centro de Convenciones y Negocios de la entidad ha sido sede de 5.854 eventos durante sus siete años de funcionamiento, incluidos 128 encuentros de carácter nacional e internacional. En total, más de 312.000 personas han participado en las actividades realizadas en este escenario, con un impacto económico estimado en $149.800 millones.

Las cifras muestran que los eventos nacionales e internacionales concentraron la mayor parte de la actividad económica generada. Aunque representaron el 18 % de los asistentes, con 56.870 participantes, aportaron el 95 % del impacto económico total, equivalente a $142.175 millones.

Según el informe, esta diferencia está asociada al comportamiento de gasto de los visitantes provenientes de otras regiones, quienes permanecen en promedio 2,5 días en la ciudad y destinan cerca de un millón de pesos diarios a alojamiento, alimentación, transporte y otros servicios. En contraste, un asistente local registra un gasto aproximado de $30.000 por jornada.

Vista aérea del río Cravo Sur en Yopal, Colombia Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, los eventos de alcance local reunieron a más de 255.000 asistentes en 5.733 encuentros y generaron cerca de $7.657 millones para la economía de la ciudad.

“Este centro de convenciones va más allá de sus muros físicos. Gracias a él, Yopal puede hoy medirse con las capitales más grandes del país a la hora de organizar eventos. Cada encuentro nacional o internacional que llega no pasa sin dejar marca: lo notan los hoteles, los restaurantes, el transporte y centenares de empresas de Casanare conectadas con este negocio, que ven reflejado el beneficio en sus ingresos”, afirmó Carlos Rojas Arenas, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Casanare.

La capacidad de Yopal para recibir eventos se sustenta, según la entidad, en una infraestructura que incluye un aeropuerto con operación de Latam, Avianca, Clic Air y Satena; 865 prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo; cinco hoteles de gran cadena; siete centros comerciales; siete grandes superficies; 21 bancos y 260 IPS.

La ciudad también cuenta con cuatro universidades públicas y 18 privadas que ofrecen 123 programas académicos, así como un crecimiento del 115 % en el registro de vehículos híbridos, indicador que la Cámara relaciona con la transición hacia modelos de desarrollo más sostenibles.

Panorámica de Yopal, capital de Casanare, donde el descubrimiento de petróleo en los años ochenta generó corrupción y derroche. Foto: Nick Jaussi

El Centro de Convenciones y Negocios dispone de más de 7.100 metros cuadrados de espacios multifuncionales, entre ellos el Salón Quiripa, con capacidad para 700 asistentes, además de diez salones adicionales, cinco salas de juntas, una terraza de 400 metros cuadrados y áreas de exposición y actividades culturales. En sus instalaciones se han realizado encuentros como la XVI Cumbre Nacional de Gobernadores, el ProColombia Nature Travel Mart, el Congreso Colombiano de Residentes de Neurología, el 3er Encuentro Nacional de Turismo Receptivo de Anato, Colombia 4.0 y el Foro de Biodiversidad y Carbono.

“Casanare tiene el potencial para ser referente nacional en turismo de negocios y estamos trabajando con determinación para consolidarlo. Seguimos gestionando proyectos e iniciativas que impacten positivamente el turismo MICE y a los empresarios de la región, porque este centro es una plataforma para seguir creciendo como ciudad”, señaló Wilmar Javier Londoño, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Casanare.

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La entidad informó además que en abril de 2026 canceló la totalidad del crédito de construcción del Centro de Convenciones y Negocios, por $22.553 millones, más de cuatro años antes de lo previsto. Según la Cámara, la operación permitió un ahorro de $4.419 millones en intereses y fortalece la sostenibilidad financiera de la institución.