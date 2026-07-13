Procuraduría pide acelerar ayudas para atender emergencia por inundaciones en Casanare

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las autoridades nacionales y departamentales para que agilicen la atención de la emergencia ocasionada por las inundaciones registradas en los últimos días en el departamento de Casanare, donde las fuertes lluvias han afectado a varias comunidades.

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A través de un pronunciamiento, el Ministerio Público solicitó que la ayuda humanitaria llegue “de manera oportuna y en el menor tiempo posible” a las personas damnificadas, al tiempo que pidió garantizar el acceso a los servicios de salud para quienes lo requieran.

Con el propósito de atender la emergencia ocasionada por las inundaciones registradas en las últimas horas en el departamento de Casanare, la @PGN_COL solicitó a las entidades del orden nacional y departamental canalizar de manera oportuna y en el menor tiempo posible la ayuda a… — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) July 13, 2026

La entidad indicó que la situación ha motivado la articulación de diferentes instituciones para coordinar la respuesta frente a la emergencia. En ese contexto, la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare mantiene presencia permanente en el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado por la Gobernación para atender los efectos de las inundaciones.

Según informó la Procuraduría, desde ese espacio se realiza el seguimiento a las acciones que adelantan las autoridades departamentales y municipales para atender a la población afectada y coordinar la distribución de ayudas.

El organismo de control señaló que, como parte de las medidas adoptadas frente a la emergencia, el gobernador de Casanare expidió en las últimas horas el decreto mediante el cual se declara la calamidad pública en el departamento, decisión que permitirá agilizar la atención de la situación y facilitar la movilización de recursos.

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“La Procuraduría solicitó a las entidades del orden nacional y departamental canalizar de manera oportuna y en el menor tiempo posible la ayuda a las comunidades afectadas, así como garantizar la atención médica que requieren”, indicó la entidad.

El Ministerio Público también reiteró la importancia de mantener la coordinación entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales para responder de manera eficiente a la emergencia y reducir el impacto de las inundaciones sobre la población.

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La declaratoria de calamidad pública permite a las autoridades implementar medidas excepcionales para atender la contingencia, adelantar procesos de contratación relacionados con la emergencia y gestionar recursos destinados a la asistencia humanitaria, la recuperación de infraestructura y el restablecimiento de los servicios afectados.

Hasta el momento, las autoridades continúan evaluando las afectaciones ocasionadas por las lluvias en diferentes zonas del departamento, mientras los organismos de socorro y las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mantienen el monitoreo de la situación.