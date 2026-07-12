Supuesta carrera en Bogotá escondía un plan criminal: reportan dos capturados

A dos delincuentes en Bogotá el plan no les salió como querían. El teniente coronel Luis Carlos Torres, comandante de la Estación de Policía Ciudad Bolívar, informó en la mañama de este domingo, 12 de julio, que en el barrio Protecho la comunidad alertó a autoridades sobre la retención de dos individuos que, presuntamente, acababan de hurtar un vehículo de servicio de transporte por plataforma digital.

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Se trataba de dos sujetos de 19 y 20 años de edad, quienes minutos antes habían pedido dicho servicio de transporte a través de una app. Ya en el automotor, amenazaron al conductor de este con un arma traumática y le hurtaron el carro.

“De acuerdo con la información suministrada por la víctima, los presuntos responsables abordaron el automotor haciéndose pasar por pasajeros y, posteriormente, lo intimidaron con un arma traumática para despojarlo del vehículo”, indicaron puntualmente desde la Policía

Sin embargo, el plan criminal se les cayó a los delincuentes y fueron capturados en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional adscritos al CAI Candelaria.

Subieron como pasajeros pero su verdadero destino fue quedar a disposición de la justicia.



En #CiudadBolívar, la Policía capturó a dos hombres que, presuntamente, engañaron a un conductor de plataforma para hurtarle su vehículo utilizando un arma traumática.



Aquí más detalles. pic.twitter.com/ibJvdgHIS9 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 12, 2026

Ahora, los dos presuntos delincuentes son señalados de los delitos de hurto, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego.

Sin embargo, según informó el teniente coronel Torres, un juez cobijó a ambos sujetos con medida de detención domiciliaria.

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“Durante el procedimiento fue incautada un arma traumática con siete cartuchos. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Cabe anotar que los presuntos delincuentes registran antecedentes por hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego. Asimismo, fueron cobijados con medida de detención domiciliaria”, resaltaron desde la Policía.

A propósito del caso anterior, el pasado 2 de julio, uniformados de la Estación de Kennedy recuperaron, en diferentes acciones, dos vehículos y dos motocicletas que habían sido hurtados en diferentes sectores de Bogotá.

El teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Estación de Policía de Kennedy, indicó que en medio de dichos procedimientos fueron capturadas cinco personas por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Dos de los carros recuperados por la Policía. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

“Los resultados se obtuvieron gracias a la rápida reacción de las patrullas, la activación del Plan Candado y la oportuna información suministrada por la ciudadanía, lo que permitió interceptar los vehículos y judicializar a los presuntos responsables.Entre los casos más relevantes se destaca la captura de dos hombres que, al parecer, habían hurtado un vehículo mediante la modalidad de falso servicio por aplicación. Durante el procedimiento les fue incautada un arma de fuego tipo traumática con la que presuntamente intimidaron a la víctima”, indicó el oficial Montilla.