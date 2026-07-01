Se robó un carro en Bogotá, pero lo que descubrieron los policías sobre él los dejó sorprendidos

La Policía Metropolitana de Bogotá recuperó en las últimas horas un carro que había sido robado en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

El teniente coronel Óscar Iván Flórez, comandante de la Estación de Policía de Usme, indicó que, una vez fueron informados de dicho hurto, activaron de manera inmediata el plan candado y recuperaron el vehículo en la localidad de Usme, más exactamente en el sector de Yomasa.

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Al verificar la identidad del presunto ladrón, los policías lograron establecer que se trataba de un sujeto de 29 años que tenía libertad condicional y estaba delinquiendo nuevamente.

Además, según el oficial Flórez, a dicho sujeto le encontraron un arma traumática con un proveedor y munición. Asimismo, los uniformados recuperaron un celular que había sido hurtado a la víctima minutos antes.

“Esta persona, al verificarle los antecedentes, presenta anotaciones por hurto calificado y agravado. Además, contaba con la condición de libertad condicional”, recalcó el comandante de la Estación de Policía de Usme.

🚨Hurtó un vehículo en #RafaelUribe y llegó hasta #Usme pensando que se saldría con la suya, pero con el seguimiento de cámaras fue ubicado y capturado con el carro y el celular de la víctima.



Además, contaba con libertad condicional por el delito de hurto calificado y agravado. pic.twitter.com/9PfxQTWATt — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 1, 2026

Tras ser capturado nuevamente, dicho individuo fue dejado a disposición de la autoridad competente.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, e invita a la comunidad a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que afecte la tranquilidad de los habitantes de la ciudad”, recalcaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

Vale recordar que la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a tres presuntos delincuentes que minutos antes habían hurtado una camioneta en el norte de Bogotá, en horas de la noche del pasado 28 de junio.

Tras el hurto del automotor, uniformados de la Policía reaccionaron e iniciaron una persecución que terminó con el vehículo estrellado contra una vivienda del barrio Restrepo.

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Los tres presuntos delincuentes que iban en la camioneta resultaron ilesos y las autoridades les hallaron un arma de fuego, la misma con la que presuntamente habían amenazado minutos antes al propietario del vehículo.

“Se hace el plan candado, se cierra la ciudad y, en este plan candado, una patrulla de la estación de Policía Antonio Nariño logra identificar el carro, se emprende la persecución y los individuos que van en este pierden el control y se estrellan contra una vivienda y, en ese momento, descienden del vehículo y emprenden la huida, pero gracias a la pericia y al entrenamiento de los policías se logra la captura de tres personas y la incautación de un arma de fuego”, dijo en Noticias Caracol el teniente coronel Jaime Rubiano, comandante de Seguridad Ciudadana número cuatro.