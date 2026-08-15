Presunto fleteo en Bogotá terminó con una mujer muerta: iba a recoger a sus hijas cuando ocurrió el ataque

Un violento hecho ocurrido en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, terminó con la muerte de una mujer de 38 años. El caso quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que adelanta las labores para identificar, ubicar y capturar a los responsables.

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De acuerdo con información entregada por la Policía de la capital a SEMANA, los hechos se registraron el 14 de agosto en el barrio Veraguas Central, cuando un hombre y una mujer se movilizaban a bordo de un vehículo BMW.

En ese momento, varios sujetos que se desplazaban en motocicleta abordaron el automotor. En medio de lo sucedido se produjeron disparos y la mujer resultó herida.

La víctima fue auxiliada y trasladada al Hospital San José, donde recibió atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

#BOGOTÁ. Aparece video del momento exacto del atraco ocurrido al mediodía de hoy 14AGO, en la Cl 63 con Cr 24, loc/Teusaquillo. ​Según reportó la comunidad, los asaltantes hicieron varios disparos para llevarse un morral con una alta suma de dinero. Afortunadamente no hubo… https://t.co/l4vqVqNTVe pic.twitter.com/B05XV7Wi42 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 14, 2026

CTI asumió la investigación

Tras conocerse el caso, el CTI asumió la investigación con el propósito de reconstruir lo sucedido y dar con las personas que participaron en el ataque.

Deberá determinarse qué ocurrió exactamente durante los disparos, cuántas personas participaron y cuál fue la ruta de escape utilizada por los responsables.

Versiones preliminares indican, además, que la pareja se dirigía a recoger a sus hijas del colegio y que previamente habría realizado un movimiento de dinero en una entidad bancaria.

Cifras de inseguridad en Bogotá

El crimen se conoce en momentos en los que las autoridades distritales han venido reportando una reducción en varios delitos de alto impacto en Bogotá.

De acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco), durante los primeros dos meses de 2026 el hurto a personas disminuyó 38,3 %, al pasar de 21.088 casos durante el mismo periodo de 2025 a 13.017 este año.

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El homicidio también registró una reducción del 12,5 %, pasando de 176 casos entre enero y febrero de 2025 a 154 durante el mismo periodo de 2026.

Otros indicadores presentaron disminuciones: el hurto de celulares cayó 33 %, el robo de bicicletas bajó 48 %, el hurto de automotores se redujo 36,9 % y el de motocicletas disminuyó 32,3 %.

Pese a la reducción general reportada por las autoridades, el fleteo continúa bajo la lupa. Información de la Fiscalía conocida en marzo de 2026 señala que Bogotá encabeza el registro de ciudades con mayor número de procesos abiertos relacionados con esta modalidad, con 256 casos en el último balance disponible.