La inseguridad en Bogotá sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. De acuerdo con cifras reveladas por el concejal Julián Sastoque, las llamadas a la línea de emergencia 123 aumentaron un 8,7 % en el primer trimestre de 2026, al pasar de 323.093 a 351.252 reportes.

Aterrador caso de homicidio en Cundinamarca: asesinos le quitaron la piel de la cara y el cuero cabelludo a la víctima

Las localidades con mayor incremento en reportes son Suba, Kennedy y Engativá, que concentran más de 124.000 llamadas. Entre los delitos que más crecieron están el secuestro (+37 %), el maltrato (+15,3 %), los disparos (+10,6 %) y el hurto (+9,8 %), lo que refleja un panorama de seguridad cada vez más complejo en la capital.

En medio de este contexto, en las últimas horas se registró un nuevo caso de fleteo en la localidad de Kennedy, específicamente en el barrio Nueva Marsella. Según informó el comandante de estación de Policía de Kennedy, Juan Montilla, el hecho se conoció tras un llamado a la central de radio.

“Hubo un llamado por parte de la central de radio donde manifiesta que una persona está solicitando el servicio de policía, un auxilio; al parecer, unos sujetos en motocicleta le querían cometer hurto”, explicó el oficial.

De acuerdo con el relato, varios delincuentes que se movilizaban en al menos dos motocicletas interceptaron el vehículo en el que se transportaba la víctima. “Los delincuentes a bordo de al menos dos motocicletas interceptaron el vehículo, rompieron una de las ventanas y se llevaron el maletín”, detalló.

Cae alias la Tía, señalada de liderar una banda de fleteros que cometieron al menos 10 millonarios hurtos en Cali

Sin embargo, según explicó el comandante, en el bolso no se encontraba el dinero. “La persona había retirado un dinero en una entidad bancaria, pero una vez se retiró el dinero, lo consignó. No tenía el dinero en ese momento”, señaló.

Tras el hecho, uniformados acudieron rápidamente al lugar e iniciaron un operativo para dar con los responsables. “De manera inmediata llegaron al lugar y evidenciaron la situación, donde encontraron una motocicleta y realizaron el plan candado con el fin de dar captura a estos sujetos”, indicó Montilla.

Durante el procedimiento, las autoridades también lograron la incautación de un arma de fuego. “Es de anotar que en el sitio encontramos un arma de fuego, la cual fue incautada”, agregó.

Adicionalmente, el comandante confirmó la captura de un hombre dentro de una entidad financiera, quien al parecer se dedicaba a perfilar a ciudadanos. “Fue capturado un hombre dentro de una entidad financiera que, al parecer, se dedicaba a perfilar ciudadanos que posiblemente saldrían con altas sumas de dinero”, explicó.

Según las autoridades, el sujeto presentó inconsistencias en su identificación. “Cuando se hace la verificación, el señor manifiesta que esa no es su cédula y saca otro documento, por lo que se configura el delito de falsedad personal”, puntualizó.

Las autoridades indicaron que, en lo corrido de 2026, en Kennedy se han capturado más de 700 personas por diferentes delitos, lo que evidencia la alta actividad delictiva en esta zona de la ciudad.

@eltiempo Un intento de fleteo se registró en Kennedy cuando una persona que se movilizaba en vehículo fue abordada por hombres en motocicleta. Los delincuentes rompieron los vidrios del carro y se llevaron un bolso, pero el dinero ya no se encontraba allí. ♬ original sound - EL TIEMPO - EL TIEMPO

Medidas contra el fleteo

Ante el aumento de estos casos, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia anunció la implementación de 19 reacciones bancarias, una estrategia que busca prevenir hurtos y fleteos en zonas cercanas a entidades financieras.

Estas acciones contemplan mayor presencia policial, monitoreo en puntos críticos y reacción inmediata frente a comportamientos sospechosos, especialmente de personas que estarían perfilando a usuarios del sistema financiero.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a tomar medidas de precaución al retirar dinero y a reportar cualquier situación sospechosa a la línea 123.