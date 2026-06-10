¿Dónde está Mariana Candela? Buscan a menor que desapareció en Bogotá tras salir de su hogar; la última vez que la vieron no estaba sola

La desaparición de Mariana Candela Sandoval, una adolescente de 13 años, tiene en alerta a su familia y a las autoridades en Bogotá. La menor salió de su vivienda en la localidad de Kennedy durante la tarde del lunes 8 de junio y desde entonces no se conoce con certeza su paradero.

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De acuerdo con el relato de sus familiares, en diálogo con el diario El Tiempo, Mariana fue vista por última vez hacia las 5:00 p. m. en el sector de Timiza. Horas después, durante la madrugada del martes, la adolescente se conectó brevemente a sus redes sociales y les informó a sus padres que se encontraba en el barrio Galán y que había pasado la noche en la calle. Sin embargo, tras ese mensaje volvió a perderse toda comunicación con ella.

La preocupación aumentó luego de que amigos de la menor y algunas pistas recopiladas por la familia señalaran que posteriormente habría sido vista en el sector del 20 de Julio. Además, varios testimonios coinciden en que estaría acompañada por un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida por las autoridades.

La denuncia ya fue interpuesta ante la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá, que adelantan las labores de búsqueda para establecer el paradero de la adolescente. Mientras tanto, sus familiares han intensificado la difusión de fotografías y datos que permitan ubicarla lo antes posible.

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Según la descripción entregada por sus allegados, Mariana mide aproximadamente 1,48 metros, tiene tez blanca, ojos claros, cabello castaño con las puntas teñidas de color verde y usa gafas. El día de su desaparición vestía un jean ancho gris oscuro y una blusa negra de manga larga.

La familia hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que cualquier persona que tenga información sobre su ubicación se comunique a las líneas 319 518 5683 o 301 481 3090, números habilitados para recibir pistas que permitan encontrar a la menor sana y salva.

Panfleto de búsqueda Mariana Candela Foto: Suministrado