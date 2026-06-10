En una extensa audiencia, la Fiscalía General pidió este miércoles 10 de junio la prórroga de la medida de aseguramiento que existe en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González Merchán.

“Es un asilado político, no un prófugo”: Iván Cancino, abogado de Carlos Ramón González, cuestiona los calificativos de la Fiscalía General contra el exdirector del Dapre. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Wm3na230sz — Revista Semana (@RevistaSemana) June 10, 2026

Para la fiscal delegada ante la Corte, el exfuncionario sigue representando un peligro para la sociedad, por lo que la medida de aseguramiento sigue siendo necesaria para salvaguardar los intereses y el bien común.

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A esto se le suma el hecho que desde hace casi dos años Carlos Ramón González no ha vuelto a pisar suelo colombiano y no ha mostrado interés en regresar al país para atender las citaciones de la justicia.

Por estos hechos, no dudó en calificarlo como un “prófugo de la justicia”, que ha evadido sus compromisos con la administración judicial pidiendo asilo político en un país centroamericano, argumentando que es un “perseguido político” por su ideología y su cercanía con el presidente Gustavo Petro.

Igualmente, manifestó que el exfuncionario se ha burlado de la administración de justicia:

“A pesar de tener pleno conocimiento de la existencia de una medida de aseguramiento en centro carcelario y la orden de captura (...) sin ningún reparo o respeto por la Judicatura, el señor González Merchán asistió de manera virtual a la audiencia de acusación ante la Corte Suprema, vislumbrando que no es su pretensión sujetarse al cumplimiento de la pena que llegare a imponerse en su contra”.

Frente a estos señalamientos, el abogado Iván Cancino cuestionó los calificativos de la delegada de la Fiscalía General y señaló que su cliente no es “ningún prófugo”, sino que se le debe tratar como un “asilado”.

“Como está acreditado en el proceso, salió del país antes de tener cualquier medida de aseguramiento. Inició un trámite de asilo antes de cualquier petición definitiva”, explicó el penalista ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

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En ese tiempo, logró que se le otorgara un asilo político cumpliendo todos los requerimientos que se exigían.

“La realidad es que la palabra asilo tiene acepciones muy claras y significativas: protección otorgada a personas perseguidas en sus países”, manifestó Cancino, al tiempo que se oponía a las peticiones hechas por la Fiscalía.

Carlos Ramón González se encontraría en Nicaragua.

El exdirector del Dapre enfrenta un juicio ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en los delitos de cohecho por dar u ofrecer (ofrecimiento de sobornos), peculado por apropiación agravado y lavado de activos.