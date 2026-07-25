UNGRD dice cuáles son las zonas más afectadas por el fenómeno de El Niño en Colombia

El Gobierno nacional declaró la situación de desastre de carácter nacional por un término de 12 meses, ante el riesgo inminente asociado al fenómeno de El Niño, una medida que busca acelerar la respuesta institucional y facilitar la movilización de recursos para enfrentar los impactos que podría generar este evento climático en el país. La decisión se adoptó luego de que el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres advirtiera que las condiciones actuales podrían dar paso a un episodio de intensidad fuerte o incluso muy fuerte.

Gustavo Petro firma decreto que declara la situación de “desastre nacional” por el fenómeno de El Niño

Aunque los efectos no serán iguales en todo el territorio, los análisis de las autoridades muestran que las regiones Caribe y Andina concentrarán los mayores riesgos, debido a la reducción de las lluvias, el aumento de las temperaturas y la posibilidad de incendios forestales, desabastecimiento de agua y afectaciones en la agricultura. Además, la UNGRD indicó que 558 municipios se encuentran en nivel alto o muy alto de presentar situaciones catastróficas asociadas al fenómeno.

La región Caribe será una de las más golpeadas. Departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba podrían registrar lluvias por debajo de los promedios históricos, acompañadas de temperaturas superiores a lo habitual. Este escenario incrementa el riesgo de incendios de cobertura vegetal, disminución de fuentes hídricas y dificultades para el abastecimiento de agua, especialmente en zonas rurales.

En la región Andina, donde se concentra gran parte de la población colombiana, se esperan condiciones más secas en departamentos como Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y el Eje Cafetero. La disminución de las precipitaciones podría afectar los niveles de los embalses, aumentar la probabilidad de incendios forestales y generar impactos sobre los cultivos y la producción agropecuaria.

¿Bogotá se quedará sin agua por el fenómeno de El Niño? Gerente del Acueducto aclara si habrá nuevo racionamiento

De cara a los próximos meses, las autoridades prevén que el fenómeno intensifique la temporada seca en buena parte del país. Entre los principales efectos esperados se encuentran olas de calor más prolongadas, reducción de caudales en ríos, presión sobre el suministro de agua potable, afectaciones a los cultivos y un mayor riesgo para el sistema eléctrico, debido a la alta dependencia de la generación hidroeléctrica en Colombia.

Por ahora, los pronósticos apuntan a que El Niño se fortalecerá durante el segundo semestre de 2026 y podría extender sus efectos hasta comienzos de 2027. Ante este panorama, la declaratoria de desastre permitirá a las entidades nacionales y territoriales adoptar medidas técnicas, administrativas y presupuestales para reducir los impactos del fenómeno y responder con mayor rapidez a las emergencias que puedan presentarse.