Cómo revivir una sábila que se está secando o pudriendo: el método sencillo para recuperarla desde la raíz

La sábila, también conocida como aloe vera, es una de las plantas más apreciadas por su versatilidad y los múltiples usos que ofrece. A lo largo de los años ha sido empleada en la alimentación, la medicina tradicional y diversas prácticas culturales. Además, su gel es un ingrediente frecuente en bebidas, productos de cuidado personal y artículos de la industria cosmética gracias a sus propiedades.

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Al pertenecer a la familia de las suculentas, el aloe vera se adapta con facilidad tanto a espacios interiores como exteriores, siempre que reciba los cuidados adecuados. Sin embargo, un riego excesivo o insuficiente, la exposición prolongada al sol y otros factores ambientales pueden afectar su desarrollo.

Entre los problemas más comunes se encuentra la pudrición de las raíces, una condición que puede debilitar seriamente la planta si no se atiende a tiempo. Aunque una sábila presente hojas secas, blandas o signos de deterioro, no significa que esté perdida. Con un manejo adecuado, esta planta puede recuperarse gradualmente.

Sábila o aloe vera. Foto: Getty Images

El primer error que se debe evitar cuando la planta está débil o presenta hojas secas es trasplantarla, ya que esta no suele ser la solución más adecuada ni la más sencilla. De acuerdo con el canal de YouTube Cultivo Paso a Paso, es posible recuperar una sábila para que vuelva a lucir verde y saludable.

Además, recomiendan retirar las hojas que estén secas, dañadas o en proceso de pudrición, ya que esto ayuda a evitar que el deterioro se extienda al resto de la planta y favorece su recuperación.

En el video recomiendan comenzar hidratando la planta mediante riego por inmersión, un método que le permite absorber la mayor cantidad de agua posible. Para ello, se debe colocar la maceta dentro de un recipiente más grande con agua y dejarla allí entre una y dos horas, favoreciendo así la hidratación de la sábila.

Asimismo, la maceta debe contar con varios orificios de drenaje en la base para facilitar la salida del exceso de agua y evitar que la humedad se acumule en el sustrato. Además, según información compartida en Wikihow, la sábila debe estar sembrada en un recipiente ancho en lugar de uno profundo o angosto.

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Para evitar el exceso de humedad, hay que tener en cuenta que las plantas de aloe vera requieren un riego más frecuente durante los meses de mayor calor, mientras que en las épocas más frías sus necesidades de agua disminuyen.

Finalmente, el creador de contenido explicó que, una vez la planta esté bien hidratada, debe permanecer durante seis días en un lugar con luz natural indirecta y protegido del sol directo. Este proceso de recuperación también debe realizarse antes de considerar un trasplante, en caso de que sea necesario.