Max Henríquez hace importante aviso sobre fenómeno que llegará a Colombia: “Viene avanzando”

La tormenta tropical Dolly avanza hacia el Caribe, pero las condiciones del Atlántico no favorecen su fortalecimiento. Por ello, se prevé que pierda intensidad y termine convirtiéndose en una onda tropical.

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Días atrás, el meteorólogo Max Henríquez advirtió que este cambio podría tener repercusiones en Colombia, ya que el sistema ayudaría a reactivar un área de baja presión y favorecería el aumento de las lluvias en el norte y el centro del país.

Ahora, el experto lanzó un nuevo aviso sobre las condiciones que podrían presentarse en los próximos días.

“Ahí viene avanzando la nueva onda tropical que traerá nuevas lluvias a Colombia. Esta onda es menos intensa que la anterior”, escribió en su cuenta de X.

Aunque el nuevo sistema será más débil que el anterior, sí contribuirá a incrementar la nubosidad, las precipitaciones y la posibilidad de tormentas aisladas a medida que avance sobre el territorio nacional.

Los pronósticos apuntan a que su impacto será más moderado, por lo que no se espera que alcance la intensidad de la onda tropical previa.

La advertencia sobre el volcán Puracé

Henríquez también hizo un llamado sobre la situación del volcán Puracé y pidió no bajar la guardia frente a la actividad que mantiene bajo vigilancia a las autoridades.

“No se descuiden con el Puracé. No hay que esperar una trágica erupción para adoptar medidas, como siempre ha sucedido en Colombia”, escribió.

Ante este panorama, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicó que el incremento de la actividad sísmica está relacionado principalmente con procesos internos de fracturamiento de roca, conocidos como sismicidad volcano-tectónica. Además, indicó que ha aumentado tanto la cantidad como la energía de estos eventos, concentrados hacia el nororiente del volcán.

El SGC monitorea la actividad del volcán Puracé. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images / SGC

La entidad aclaró que esta actividad no significa que exista una erupción en curso. Sin embargo, mantiene el monitoreo permanente e insistió en que las comunidades permanezcan atentas a los reportes oficiales y sigan las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo.

El SGC recordó que el Puracé permanece en alerta naranja desde el 1 de agosto de 2026, luego de detectar un incremento progresivo de su actividad desde el 20 de julio. Entre los cambios observados figuran un aumento de la energía sísmica, variaciones en la temperatura de las emisiones de ceniza y mayores concentraciones de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono.