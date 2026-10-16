No basta con abrir las ventanas: lo que debe tener en cuenta para mejorar la calidad del aire en su casa

La ventilación es un aspecto que puede pasar desapercibido en la vida cotidiana, pero cumple una función importante en el mantenimiento de un ambiente interior saludable. Acciones sencillas, como abrir las ventanas, facilitar la circulación del aire y evitar la acumulación de humedad, pueden contribuir a mejorar las condiciones dentro del hogar.

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En los espacios cerrados pueden concentrarse partículas de polvo, olores y sustancias procedentes de productos de limpieza, pinturas, muebles y actividades cotidianas, como cocinar. Cuando el aire no se renueva de manera adecuada, estos elementos pueden permanecer durante más tiempo en el ambiente y afectar la comodidad.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), reducir las fuentes de contaminación, mejorar la ventilación y utilizar sistemas de filtración adecuados son medidas que ayudan a disminuir la presencia de contaminantes en el aire interior.

Una de las formas más sencillas de renovar el ambiente es abrir puertas y ventanas, siempre que las condiciones exteriores lo permitan. También es recomendable utilizar extractores en la cocina y el baño, dado que permiten expulsar el aire cargado de humedad, olores y otras partículas generadas durante actividades domésticas.

Imagen de referencia sobre cómo se ve la humedad en una pared. Foto: Getty Images

Otra alternativa son los sistemas de ventilación mecánica, diseñados para facilitar la entrada de aire fresco del exterior. Esto resulta especialmente útil porque algunos equipos de calefacción y aire acondicionado se limitan a recircular el aire interior. Además, ciertos sistemas de ventilación incorporan mecanismos de recuperación de calor que permiten renovar el ambiente sin perder tanta energía y mantener una temperatura confortable.

Sin embargo, antes de abrir las ventanas, conviene revisar la calidad del aire exterior, especialmente cuando hay humo, polvo u otras fuentes de contaminación cerca de la vivienda.

Los filtros y purificadores también pueden contribuir a mejorar las condiciones, pues ayudan a retener partículas contaminantes. Su eficacia depende de factores como la capacidad de filtración, la cantidad de aire que procesan y el mantenimiento que requieren. Además, no todos los modelos funcionan de la misma manera ni están diseñados para eliminar sustancias gaseosas.

Imagen de referencia de mujer abriendo la ventana de su casa. Foto: Getty Images

Aunque estos dispositivos pueden ser un complemento útil, no sustituyen la necesidad de identificar y reducir las fuentes de contaminación. Tampoco existe evidencia suficiente de que las plantas de interior eliminen cantidades significativas de contaminantes en las viviendas.

En el caso del radón, un gas que puede ingresar a las casas desde el suelo, los filtros de aire convencionales no son una solución eficaz para controlar su presencia. Por eso, mantener una buena calidad del aire requiere combinar distintas medidas, desde renovar el ambiente con regularidad hasta controlar la humedad y atender las fuentes de contaminación que puedan existir en el hogar.