Colombia cuenta con una herramienta digital que permite identificar dónde implementar acciones de restauración y conservación de ecosistemas, así como conocer los costos estimados de cada intervención por hectárea. Se trata de los Portafolios de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN), presentados en Bogotá en el marco del proyecto SolNatura, del que hace parte The Nature Conservancy Colombia (TNC).

La plataforma reúne 60 soluciones, distribuidas en tres departamentos: Córdoba, Huila y Santander, con 20 iniciativas priorizadas para cada territorio.

Las ‘Soluciones basadas en la naturaleza’ utilizan ecosistemas como humedales, bosques y páramos para enfrentar problemas como inundaciones, sequías y erosión. Para ser consideradas como tales, deben utilizar la naturaleza, resolver un problema concreto y generar beneficios para las personas.

Las prioridades varían según las características de cada departamento. En Córdoba se destacan la restauración de manglares y humedales; en Huila, la agroforestería con café, y en Santander, la conservación de nacimientos de agua y páramos.

Cada iniciativa cuenta con una ficha que detalla en qué consiste, qué problema busca resolver, los recursos necesarios para ejecutarla y su costo de referencia por hectárea. Además, propone indicadores para evaluar sus resultados, como las hectáreas protegidas o restauradas, las personas beneficiadas frente a los efectos del cambio climático y las toneladas de dióxido de carbono que se dejan de emitir.

Claudia Vásquez, directora de TNC Colombia, señaló: “La metodología con la que fueron desarrollados puede adaptarse y replicarse en todo el país, contribuyendo a conectar las agendas de ordenamiento territorial, acción climática, desarrollo rural e inversión pública”.

Los portafolios se construyeron con la participación de actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. Aunque no garantizan financiación ni reemplazan los estudios de factibilidad, ofrecen información para estructurar proyectos. SolNatura también apoya 24 iniciativas en los tres departamentos.